Новости Сегодня
Сделать стартовой
25,8
29,12
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

На Буковине ребенок упал в кипяток: мать три недели лечила девочку сама

12 июля, 18:45

Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали в детскую больницу

Фото: Facebook

На Буковине полицейские расследуют обстоятельства получения ожогов малолетним ребенком. Как объяснила мать потерпевшей, свою дочь она пыталась лечить самостоятельно. И только через несколько недель обратилась за помощью к врачам.

"Сообщение о 2-летнем ребенке с ожогами поступило из Кельменецкой центральной районной больницы. Прибыв на место происшествия, следственно-оперативная группа выяснила, что двухлетняя девочка по неосторожности упала в емкость с горячей водой", – сообщают в полиции.

По словам 26-летней матери, она в течение трех недель сама лечила ребенка и не обращалась к медикам. В тяжелом состоянии пострадавшую госпитализировали в детскую больницу города Черновцы.

По данному факту следователи Кельменецкого отдела полиции начали уголовное производство (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком).

Ранее в селе Соседовичи во Львовской области двухлетний мальчик получил ожоги 70% тела после падения в кастрюлю с кипятком. Как выяснилось, мама Ивана в день трагедии собиралась стирать одежду и нагрела для этого огромную кастрюлю воды. Женщина вынесла емкость с кипятком на улицу остудить, и когда на мгновение отвлеклась – услышала крики сына. Ребенок упал в кастрюлю.


Также сообщалось, что годовалый малыш, который упал в ванну с кипятком в Одессе, скончался спустя 11 дней пребывания в реанимации.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег ребенок, кипяток, ожог, Буковина Черновцы

Вы сейчас просматриваете новость " На Буковине ребенок упал в кипяток: мать три недели лечила девочку сама". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трагедия во Львовской области: ребенок утонул в колодце

Сегодня, 15:51

Погибшей оказалась полуторагодовалая девочка

Смертельное ДТП в Николаевской области: одной из легковушек управлял 10-летний мальчик

Вчера, 11:42

Ребенок от полученных травм скончался на месте

В Ровно автомобиль сбил ребенка: отец отступил на тротуар, а девочка побежала с самокатом в руках

10 июля, 19:04

Предварительно у ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму

Как общаться с подростком, чтобы не стать "тираном"

10 июля, 17:31

Советы родителям, как быть на одной волне с тинейджерами

Зеленский снова "пошел в народ" и ответил недоброжелателю

Степаненко в Турции издевается над женой, а она хвастается

В Днепре в частный дом заползла длинная змея

8 вещей, которые мешают вам выйти замуж

В полиции назвали предварительную причину смерти сотрудницы ВР

Томатный сок против сердечно-сосудистых заболеваний

Андрей Шевченко: «Нам будет не хватать Ярмоленко и Марлоса»

Историческая победа Свитолиной на Уимблдоне. Видео

Новый сверхскоростной поезд испытали в Японии

Владимир Кличко: «Мой фокус сместился на другую карьеру»

Как возраст изменил признанных красавиц (фото)

Какие автомобили больше всего привлекают девушек?

Революция на таможне: что намерена поменять новая власть

Вчера, 07:51

Таможенники и эксперты уверены: без законодательных изменений реформа не сработает

Не сезон для овощей: почему цены не падают и чего ждать к концу лета

Вчера, 07:19

Из-за жары можем остаться без картофеля и огурцов. Но радует капуста

"Оформили кредит на утерянный паспорт": как заблокировать потерянные документы

10 июля, 07:37

Нужно сразу писать заявление в полицию, советует юрист

Пройти блокпост и выжить: чего стоит пересечение границы между Украиной и неподконтрольными территориями

10 июля, 07:00

Боевики наказывают за мобилки и требуют взятки только в гривнях

"Враг есть и на Западе": Ярош предупредил о новой опасности

Прекрасная жена новой звезды сборной Бразилии Эвертона

15 самых нелепых нарядов за всю историю премии «Оскар»
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь