На Буковине ребенок упал в кипяток: мать три недели лечила девочку сама

Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали в детскую больницу

Фото: Facebook

На Буковине полицейские расследуют обстоятельства получения ожогов малолетним ребенком. Как объяснила мать потерпевшей, свою дочь она пыталась лечить самостоятельно. И только через несколько недель обратилась за помощью к врачам.

"Сообщение о 2-летнем ребенке с ожогами поступило из Кельменецкой центральной районной больницы. Прибыв на место происшествия, следственно-оперативная группа выяснила, что двухлетняя девочка по неосторожности упала в емкость с горячей водой", – сообщают в полиции.

По словам 26-летней матери, она в течение трех недель сама лечила ребенка и не обращалась к медикам. В тяжелом состоянии пострадавшую госпитализировали в детскую больницу города Черновцы.

По данному факту следователи Кельменецкого отдела полиции начали уголовное производство (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком).

Ранее в селе Соседовичи во Львовской области двухлетний мальчик получил ожоги 70% тела после падения в кастрюлю с кипятком. Как выяснилось, мама Ивана в день трагедии собиралась стирать одежду и нагрела для этого огромную кастрюлю воды. Женщина вынесла емкость с кипятком на улицу остудить, и когда на мгновение отвлеклась – услышала крики сына. Ребенок упал в кастрюлю.

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Также сообщалось, что годовалый малыш, который упал в ванну с кипятком в Одессе, скончался спустя 11 дней пребывания в реанимации.

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