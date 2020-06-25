На Буковине река разрушает еще одну дамбу: под угрозой затопления несколько сел

В Черновицкой области, где паводки натворили немало беды, уровень воды в реке Черемош начался уменьшаться. Но вместе с этим возникла новая угроза – во время спада вода разрушает еще одну дамбу. Об рассказал начальник бассейнового управления водных ресурсов рек Прут и Сирет Андрей Кавуля, сообщает АСС.

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Из-за разрушения дамбы № 9А может затопить несколько сел в Выжницком районе.

"На данный момент в Выжницком районе работают две аварийных бригады по сохранению и невыхода воды в пойму. Ситуация является критической в ​​селах Банилов и Слобода-Банилов, есть вероятность подтопления хутора Серафимец. Но вода, когда сходит еще больше разрушает дамбы и укрепления. Поэтому сейчас есть повреждения по Выжницком районе и в самом городе Вижница", – сообщил Кавуля.

Сейчас, по его словам, у этой дамбы работают аварийная бригада и спасатели.

"Если она прорвется, то ситуация будет критической для сел Банилив и Слобода-Банилов", – отметил начальник бассейнового управления.

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Всего же на Буковине большая вода повредила 29 гидросооружений. Среди них есть и полностью разрушенные плотины.

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