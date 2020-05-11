На Буковине решили сохранить жесткий карантин

В Черновицкой области не стали смягчать карантин, работать позволили только кафе и ресторанам

В Черновицкой области, где бушует эпидемия коронавируса и было подтверждено 2324 случая заболевания COVID-19, сохранит ограничение по карантину в более жестком виде по сравнению с другими регионами.

Несмотря на то, что правительство разрешило смягчить многие ограничительные меры, власти региона, который больше других пострадал от коронавируса, отказались смягчать ограничения, сообщили на официальном сайте Черновицкой областной государственной администрации.

Так, в комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решили продолжить действие ограничений на работу магазинов и сферы услуг, а также запрет на посещение детских и спортивных площадок, пребывание в общественных местах без масок, проведение массовых мероприятий и оказание услуг стоматологами.

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В то же время, было разрешено возобновить работу кафе и ресторанам в режиме доставки или на вынос, адвокатским и нотариальным бюро, кабинетам психологов, музеям.

Также карантин сохраняется в школах и детских садах, был продлен и запрет на движение пригородных автобусов и общественного транспорта в Черновцах.

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Особый режим въезда и выезда в Черновицкой области также будет действовать до момента принятия отдельного решения о снятии ограничений.

Отметим, что ситуация с местами в черновицких больницах уже немного улучшается – некоторые медучреждения снова могут принимать пациентов с COVID-19.

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Ранее мы рассказывали, что врачи ожидают снижения числа заболевших, если украинцы будут соблюдать карантин.

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