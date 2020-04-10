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На Буковине резко выросло число заразившихся коронавирусом

10 апреля, 09:09

Татьяна Власенко

За сутки обнаружено 76 новых случаев

В Черновицкой области, которая первой в Украине приняла на себя удар COVID-19, резко выросло количество инфицированных жителей. Так, за 9 апреля в регионе было официально подтверждено еще 76 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом во время видеообращения сообщил на своей странице в Facebook глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случая составляет 379 человек.

"В медицинских учреждениях Черновицкой области за минувшие сутки умерло трое пациентов. У двух из них коронавирус подтвердили, у одного – подозрение. Все больные слишком поздно обратились за медицинской помощью и имели тяжелые формы болезни, которые быстро прогрессировали", – рассказал Осачук.

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В связи с быстрым распространением коронавируса, в регионе введут дополнительные ограничительные меры.

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Так, с 13:00 субботы, 11 апреля, до 6:00 понедельника, 13 апреля, в Черновицкой области будет действовать особый режим, буковинцев просят оставаться дома.

Напомним, во время селекторного совещания президента Владимира Зеленского о противодействии коронавирусу, которое он провел с главами областных государственных администраций и мэрами городов, речь шла о том, что в двух областях Украины – Тернопольской и Черновицкой – будут введены дополнительные карантинные ограничения: "комендантский час".

Также ранее сообщалось, что в Черновицкой области зафиксировали еще две смерти от коронавирусной инфекции – COVID-19 унес жизни 59-летнего мужчины и 71-летней женщины.

О том, как живут и лечатся инфицированные коронавирусом, – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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