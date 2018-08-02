На Буковине следователь Нацполиции погорел на взятке

Сегодня, 06:24

Капитану полиции грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Капитану грозит тюрьма. Фото: СБУ
Капитану грозит тюрьма. Фото: СБУ

В Черновицкой области разоблачили на взятке следователя Главного управления Нацполиции.

"Оперативники спецслужбы установили, что капитан полиции требовал 4,5 тысячи долларов  от двух местных жительниц. За указанную сумму он пообещал повлиять на решение работников прокуратуры о заключении соглашения относительно наказания за сбыт наркотических средств, не связанного с лишением свободы для одной из женщин", – сообщают в СБУ.

Правоохранители задержали злоумышленника во время получения всей суммы неправомерной выгоды в одной из улиц Черновцов.

Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Продолжается досудебное расследование. 

Напомним, недавно мы писали, что за три года патрульные  полицейские были заподозрены в получении взяток и неправомерной выгоды на десятки тысяч гривен, при этом отметив, что размеры каждой отдельной взятки намного меньше, чем те, которые раньше требовали с украинцев милиционеры. 

Ранее в Киевской области СБУ разоблачила на взятке оперуполномоченного уголовного розыска полиции. Как выяснилось, капитан полиции наладил систематическое вымогательство неправомерной выгоды от местных жителей за непривлечение к уголовной ответственности.
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Источник:

"Сегодня"

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