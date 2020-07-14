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На Буковине снова смягчили карантин: какие ограничения отменили

14 июля, 18:03

Руслан Ровик Руслан Ровик

В Черновцах разрешили работу культурных заведений и ночных клубов

В Черновицкой области, где ранее разрешили обычную работу общественного транспорта, решили смягчить карантинные ограничения – позволили работу ночных клубов и заведений культуры.

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Об этом сообщается на официальном сайте Черновицкого городского совета.

В частности, разрешена работа учреждений культуры с наполненностью не более 50% санитарных размещенных мест для сидения или не более одного человека на пять квадратных метров.

Кроме того, до 23:00 смогут работать развлекательные заведения (ночные клубы).

Также позволена работа мест общественного питания – ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и так далее.

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Напомним, ранее в Кабмине разработали новый план борьбы с нарушителями карантина . Тогда решили, что особое внимание необходимо уделить выполнению карантинных мероприятий заведениями общественного питания.

Кроме того, в Украине зафиксировали рекорд по выздоровевшим от COVID-19 .

Также смотрите в сюжете "Сегодня", безопасно ли сейчас в ресторанах:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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карантин Черновцы буковина

Источник: Сегодня

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