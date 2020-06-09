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На Буковине спасают 42 "тяжелых" пациентов с коронавирусом

9 июня, 15:50

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Три десятка больных лечат в реанимации

В Черновицкой области, в которой эпидемия коронавируса пошла на спад, в тяжелом состоянии находятся 42 инфицированных. Об этом рассказали в пресс-службе местной областной госадминистрации.

"В медицинских учреждениях по состоянию на 9 июня лечат 42 пациентов в тяжелом состоянии, из них в реанимации – 30 на аппаратах искусственной вентиляции легких – 1", – говорится в сообщении.

Сейчас в больницах региона лечат 457 человек. У 165 из них подтвердили коронавирус, а у остальных подозревают инфекцию. Только за минувшие сутки на Буковине госпитализировали 14 человек.

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Всего с начала эпидемии в Черновицкой области подтвердили 3729 случаев COVID-19. Больше всего инфицированных обнаружили в:

  • Черновцы – 1338 человек
  • Глыбоцкий район – 564 человека
  • Сторожинецкий район – 463 человека
  • Кицманский район – 303 человека
  • Заставнивский район – 222 человека
  • Выжницкий район – 195 человек

Выздоровели от коронавируса уже 1150 буковинцев. А вот жизни 161 больного спасти не удалось.

Также мы рассказывали, что в Черновцах коронавирус унес жизнь старшей медсестры кардиологического центра Елены Бордян.

Кроме того, сообщалось, что украинцев начали тестировать на иммунитет к коронавирусу.

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Черновцы больные инфекция буковина черновицкая область коронавирус

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