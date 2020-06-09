На Буковине спасают 42 "тяжелых" пациентов с коронавирусом

В Черновицкой области, в которой эпидемия коронавируса пошла на спад, в тяжелом состоянии находятся 42 инфицированных. Об этом рассказали в пресс-службе местной областной госадминистрации.
"В медицинских учреждениях по состоянию на 9 июня лечат 42 пациентов в тяжелом состоянии, из них в реанимации – 30 на аппаратах искусственной вентиляции легких – 1", – говорится в сообщении.
Сейчас в больницах региона лечат 457 человек. У 165 из них подтвердили коронавирус, а у остальных подозревают инфекцию. Только за минувшие сутки на Буковине госпитализировали 14 человек.
Всего с начала эпидемии в Черновицкой области подтвердили 3729 случаев COVID-19. Больше всего инфицированных обнаружили в:
- Черновцы – 1338 человек
- Глыбоцкий район – 564 человека
- Сторожинецкий район – 463 человека
- Кицманский район – 303 человека
- Заставнивский район – 222 человека
- Выжницкий район – 195 человек
Выздоровели от коронавируса уже 1150 буковинцев. А вот жизни 161 больного спасти не удалось.
Также мы рассказывали, что в Черновцах коронавирус унес жизнь старшей медсестры кардиологического центра Елены Бордян.
Кроме того, сообщалось, что украинцев начали тестировать на иммунитет к коронавирусу.
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