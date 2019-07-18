На Буковине столкнулись два микроавтобуса: десять пострадавших

Авария произошла поздним вечером возле одного из сел Хотынского района











В Черновицкой области не разминулись два микроавтобуса. В результате ДТП десять человек получили травмы. Авария произошла 17 июля, около 22.00 возле села Данковцы Хотинского района. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Черновицкой области.

"На месте происшествия было установлено, что водитель, управляя автомобилем Mercedes Vito, при выезде на главную дорогу, не предоставил преимущество в движении автомобилю Volkswagen и допустил столкновение", – сказано в сообщении.

Как стало известно, водитель и девять пассажиров обоих транспортных средств с телесными повреждениями доставлены в центральную районную больницу города Хотин.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 7776 аварий).

Напомним, недавно во Львове 21-летняя девушка, скрываясь с места ДТП, сбила электроопору и врезалась в дерево. В результате удара она погибла. Инцидент произошел утром 13 июля.

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