На Буковине столкнулись мотоцикл и легковушка: погиб молодой байкер

В результате ДТП 29-летний мотоциклист от полученных травм погиб на месте

В Черновцах, на улице Лесина, автомобиль Opel Vivaro столкнулся с мотоциклом иностранного производства.

"В результате ДТП 29-летний мотоциклист от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия. Медицинское освидетельствование показало, что водитель автомобиля был трезв", – сообщают в Нацполиции.

Открыто уголовное производство (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Продолжаются следственные действия.

Напомним, не так давно в Житомирской области молодой парень за рулем мотоцикла Yаmаhа столкнулся с грузовиком. В результате ДТП мотоциклиста доставили в реанимационное отделение больницы, но травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Также в райцентре Тячев Закарпатской области произошло ДТП, в результате которого погиб 20-летний парень. Водитель мотоцикла Viper выехал на встречную полосу и допустил столкновение с грузовым автомобилем марки Tatra.

А в Староконстантинове Хмельницкой области, на перекрестке улиц Франко и Чайковского, столкнулись автобус и мотоцикл. В результате ДТП погиб 32-летний водитель байка, а его пассажир с травмами попал в больницу.