На Буковине старшеклассник заболел COVID-19: детей отправили на карантин

Ученики будут две недели находиться дома

В городе Хотин Черновицкой области класс в школе отправили на карантин. В ученика 10 класса подтвердили заражение коронавирусом.

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Об этом сообщила начальник отдела образования, молодежи и спорта Хотинской ОТГ Алена Колесникова, пишет "АСС". По ее словам, детям, которые контактировали с заболевшим, проведут ПЦР-тест.

"Класс, в котором заболел ученик, перешел на дистанционную форму обучения. Он будет две недели на самоизоляции. Были ли контактные дети с того класса, определят медики, которые будут брать соответствующие анализы", - сказала педагог.

Как известно, за прошлые сутки, 8 сентября, на Буковине зафиксировали 159 новых случаев коронавируса. Общее количество больных COVID-19 достигло 11 431.

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Также напомним, что Хотин не единственный город, где учеников отправили на дистанционное обучение. Так, в Киевской области из-за коронавируса на дистанционное обучение перевели 1547 детей, а 14 учреждений среднего образования полностью или частично перевели на удаленный режим.

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Больше об учебе во время эпидемии коронавируса читайте в нашем материале: Новый карантин: сколько продлится и как будут учиться в школах.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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