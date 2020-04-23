На Буковине стремительно растет число зараженных COVID-19: почти сотня за сутки

В Черновицкой области продолжает расти число инфицированных коронавирусом COVID-19 – только 22 апреля в регионе зафиксировали 87 новых случаев болезни. На данный момент на Буковине – 1140 зараженных, сообщили в местной областной госадминистрации.

Как выяснилось, вчера в области лабораторный центр исследовал около трехсот образцов. Сейчас кровати в больницах, которые отвели для лечения больных COVID-19, заполнены на 37%. Если больные займут их все, в регионе планируют развернуть дополнительные госпитальные базы.

Видео: Черновицкая ОГА

Что касается аппаратуры, на данный момент в больницах Буковины есть 82 аппарата искусственной вентиляции легких. К ИВЛ пока что подключили только шесть пациентов. Примечательно, что большинство больных COVID-19 лечатся дома.

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Ранее мы сообщали, что Кабинет министров продлил карантин в Украине до 11 мая. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

Больше о том, что Кабмин решил делать для борьбы с COVID-19, читайте в материале "Сегодня": "Карантин 2.0: что власти пообещали сделать для борьбы с коронавирусом".

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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