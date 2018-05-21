На Буковине судили местного "наркобарона"

Организатор преступной группировки, занимавшейся сбытом наркотиков, на шесть лет отправится в тюрьму

В Черновицкой области судили организатора преступной группировки, которая занималась наркобизнесом.

"Установлено, что 42-летний житель Заставнивского района создал и возглавил организованную преступную группу в составе четырех человек, которая с ноября 2017 по февраль 2018 занималась сбытом наркотических средств и психотропных веществ", – сообщает спикер ГПУ Андрей Лысенко в Facebook.

В феврале текущего года сотрудники управления противодействия наркопреступности и следователи полиции задержали злоумышленников. Во время обысков правоохранители изъяли более 800 таблеток "SUBUTEX", килограмм амфетамина и 10 грамм каннабиса.

Первомайский районный суд г. Черновцы назначил организатору группировки наказание в виде шести лет лишения свободы с конфискацией имущества, еще троих членов банды приговорили к трем годам тюремного заключения.

Напомним, недавно на Буковине, в ходе спецоперации, задержали и поместили в изолятор временного содержания вооруженную банду наркоторговцев.

Ранее сообщалось, что на Буковине для оккупированного Крыма насушили 40 кг марихуаны.

Также мы писали, что на на Закарпатье задержали банду наркоторговцев, которые оптом поставляли тяжелые наркотики местным "потребителям", а также клиентам из центральных и восточных регионов Украины.



