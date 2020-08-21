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На Буковине в детсаду COVID-19 заболели сотрудники: есть ли угроза для детей

21 августа, 18:31

Руслан Ровик Руслан Ровик

Болезнь подтвердили сразу у четырех воспитательниц

В Черновицкой области сразу у четырех воспитательниц детского сада в селе Молодия Глыбоцкого района обнаружили коронавирус.

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Как заявил глава районной государственной администрации Иван Веклич, заболевшие не контактировали с детьми. Учреждение закрыли на карантин, сообщает "Суспільне".

По словам чиновника, наличие инфекции обнаружили во время тестирования перед допуском к работе. При этом заболевшие контактировали с коллегами, которые уже общались с малышами.

В итоге, всех сотрудников и воспитанников садика тестируют на коронавирус. Часть детей уже получила отрицательные результаты.

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Между тем, у заболевших сотрудниц детсада – легкое течение болезни, они проходят амбулаторное лечение дома.

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Напомним, ранее в областном центре Буковины, несмотря на протесты местных предпринимателей, власти города пообещали, что ужесточат ограничения.

Ранее мы сообщали, что 20 августа в Украине решили пересмотреть зональное деление страны в связи с распространением коронавирусной инфекции. Тогда в "красную" зону попали Черновцы.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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