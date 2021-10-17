На Буковине в результате жуткого ДТП погибли два человека (фото)

На Буковине, где недавно больницы отказались принимать иностранца, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В аварии погибли два человека.
Об этом сообщает ГУНП в Черновицкой области.
Детали ДТП
Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 16 октября вблизи села Иванковцы. Правоохранители установили, что 48-летний мужчина не справился с управлением автомобиля "Mazda" и допустил столкновение с припаркованным частично на обочине грузовиком "КАМАЗ". В результате ДТП водитель легковушки и его 38-летний односельчанин от полученных травм погибли на месте.
По информации ГСЧС в Черновицкой области, один из погибших — старшина службы гражданской защиты, командир отделения 3 государственной пожарно-спасательной части 1 государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Черновицкой области Виталий Федорюк.
Действия правоохранителей
Полицейские внесли сведения о ДТП в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Сейчас следователи полиции проводят досудебное расследование.
Самые распространенные причины ДТП
С начала года самыми распространенными причинами ДТП в Украине были следующие:
- нарушение правил маневрирования;
- превышение безопасной скорости;
- несоблюдение дистанции;
- нарушение правил проезда перекрестков;
- управление транспортом в состоянии опьянения.
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