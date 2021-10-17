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На Буковине в результате жуткого ДТП погибли два человека (фото)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
17 октября, 20:55
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Водитель автомобиля "Mazda" не справился с управлением и столкнулся с грузовиком "КАМАЗ"
Среди погибших в ДТП — работник ГСЧС в Черновицкой области/Коллаж: Сегодня
Среди погибших в ДТП — работник ГСЧС в Черновицкой области/Коллаж: Сегодня

На Буковине, где недавно больницы отказались принимать иностранца, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В аварии погибли два человека.

Об этом сообщает ГУНП в Черновицкой области.

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Детали ДТП

Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 16 октября вблизи села Иванковцы. Правоохранители установили, что 48-летний мужчина не справился с управлением автомобиля "Mazda" и допустил столкновение с припаркованным частично на обочине грузовиком "КАМАЗ". В результате ДТП водитель легковушки и его 38-летний односельчанин от полученных травм погибли на месте.

По информации ГСЧС в Черновицкой области, один из погибших — старшина службы гражданской защиты, командир отделения 3 государственной пожарно-спасательной части 1 государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Черновицкой области Виталий Федорюк.

Водитель и пассажир легковушки получили смертельные травмы/Фото: ГУНП в Черновицкой области
Водитель и пассажир легковушки получили смертельные травмы/Фото: ГУНП в Черновицкой области

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Действия правоохранителей

Полицейские внесли сведения о ДТП в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Сейчас следователи полиции проводят досудебное расследование.

Самые распространенные причины ДТП

С начала года самыми распространенными причинами ДТП в Украине были следующие:

  • нарушение правил маневрирования;
  • превышение безопасной скорости;
  • несоблюдение дистанции;
  • нарушение правил проезда перекрестков;
  • управление транспортом в состоянии опьянения.

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