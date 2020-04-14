Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,04
29,54
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

На Буковине в тяжелом состоянии 30 зараженных COVID-19: что о них известно

14 апреля, 15:28

Тина Наринецкая

В регионе инфекцию подхватили уже 546 человек

В больницах Черновицкой области с диагнозом "коронавирусная инфекция" и с подозрением на нее госпитализировали 294 человека. 30 пациентов находятся в тяжелом состоянии, сообщили в местной областной госадминистрации.

Все "тяжелые" пациенты находятся в реанимации. Семеро из них подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких. Итак, в реанимационных отделениях в области лечат:

Областная больница – восемь больных. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключили двух женщины, 64 и 69 лет. У пациенток уже подтвердили инфекцию, их состояние – стабильно тяжелое. Также COVID-19 диагностировали у пяти пациентов реанимации, у остальных – подозрение.

Глыбокская центральная районная больница – трое пациентов. Они находятся на кислородной дотации. У двоих пациентов подтвердили COVID-19, у еще одного – подозрение.

Реклама

Хотинская центральная районная больница – двое пациентов. У них подтвердили коронавирус – больные тоже на кислородной дотации.

Черновицкая горбольница №1 – пятеро больных. Двух пациентов подключили к аппаратам ИВЛ. Это – 64-летняя женщина с сахарным диабетом (у нее подтвердили COVID-19) и 69-летний мужчина с избыточным весом (с подозрением на коронавирус). Еще трое пациентов находятся на кислородной дотации. COVID-19 у них пока не подтвердили.

В тренде
На Донбассе боевики устроили восемь обстрелов: ВСУ понесли потери

Сторожинецкая центральная районная больница – 11 больных. Девять из них находятся на кислородной дотации, еще двоих подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Новоселицкая центральная районная больница – одна пациентка. 57-летняя женщина находится на аппарате ИВЛ, у нее диагностировали коронавирус. Больная находится в тяжелом состоянии.

Напомним, в Черновицкой области продолжает расти число инфицированных коронавирусной инфекцией – COVID-19 в регионе подтвердили у 546 человек.

Видео: Сергей Oсачук, Facebook

Ранее мы сообщали, что врачи в Черновицкой области получили гуманитарную помощь из Австрии.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

состояние реанимация инфекция буковина заражение черновицкая область пациенты коронавирус

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 14 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 14 апреляУкраина
Смерть священника от коронавируса в Залещиках: врач рассказала о причинах
Смерть священника от коронавируса в Залещиках: врач рассказала о причинахЗапад
От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клуба
От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клубаФутбол
Контрабандист пытался вывезти из Украины 11 тысяч масок: ему
Контрабандист пытался вывезти из Украины 11 тысяч масок: ему "помогал" пограничник (фото, видео)Запад
Село на Буковине стало эпицентром COVID-19: вирус там ведет себя необычно
Село на Буковине стало эпицентром COVID-19: вирус там ведет себя необычноЗапад
Коронавирус стал более коварным: врачи из Черновцов рассказали о новых симптомах
Коронавирус стал более коварным: врачи из Черновцов рассказали о новых симптомахУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...