На Буковине в тяжелом состоянии 30 зараженных COVID-19: что о них известно

В больницах Черновицкой области с диагнозом "коронавирусная инфекция" и с подозрением на нее госпитализировали 294 человека. 30 пациентов находятся в тяжелом состоянии, сообщили в местной областной госадминистрации.
Все "тяжелые" пациенты находятся в реанимации. Семеро из них подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких. Итак, в реанимационных отделениях в области лечат:
Областная больница – восемь больных. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключили двух женщины, 64 и 69 лет. У пациенток уже подтвердили инфекцию, их состояние – стабильно тяжелое. Также COVID-19 диагностировали у пяти пациентов реанимации, у остальных – подозрение.
Глыбокская центральная районная больница – трое пациентов. Они находятся на кислородной дотации. У двоих пациентов подтвердили COVID-19, у еще одного – подозрение.
Хотинская центральная районная больница – двое пациентов. У них подтвердили коронавирус – больные тоже на кислородной дотации.
Черновицкая горбольница №1 – пятеро больных. Двух пациентов подключили к аппаратам ИВЛ. Это – 64-летняя женщина с сахарным диабетом (у нее подтвердили COVID-19) и 69-летний мужчина с избыточным весом (с подозрением на коронавирус). Еще трое пациентов находятся на кислородной дотации. COVID-19 у них пока не подтвердили.
Сторожинецкая центральная районная больница – 11 больных. Девять из них находятся на кислородной дотации, еще двоих подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Новоселицкая центральная районная больница – одна пациентка. 57-летняя женщина находится на аппарате ИВЛ, у нее диагностировали коронавирус. Больная находится в тяжелом состоянии.
Напомним, в Черновицкой области продолжает расти число инфицированных коронавирусной инфекцией – COVID-19 в регионе подтвердили у 546 человек.
Ранее мы сообщали, что врачи в Черновицкой области получили гуманитарную помощь из Австрии.
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