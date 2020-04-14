На Буковине в тяжелом состоянии 30 зараженных COVID-19: что о них известно

В регионе инфекцию подхватили уже 546 человек

В больницах Черновицкой области с диагнозом "коронавирусная инфекция" и с подозрением на нее госпитализировали 294 человека. 30 пациентов находятся в тяжелом состоянии, сообщили в местной областной госадминистрации.

Все "тяжелые" пациенты находятся в реанимации. Семеро из них подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких. Итак, в реанимационных отделениях в области лечат:

Областная больница – восемь больных. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключили двух женщины, 64 и 69 лет. У пациенток уже подтвердили инфекцию, их состояние – стабильно тяжелое. Также COVID-19 диагностировали у пяти пациентов реанимации, у остальных – подозрение.

Глыбокская центральная районная больница – трое пациентов. Они находятся на кислородной дотации. У двоих пациентов подтвердили COVID-19, у еще одного – подозрение.

Реклама

Хотинская центральная районная больница – двое пациентов. У них подтвердили коронавирус – больные тоже на кислородной дотации.

Черновицкая горбольница №1 – пятеро больных. Двух пациентов подключили к аппаратам ИВЛ. Это – 64-летняя женщина с сахарным диабетом (у нее подтвердили COVID-19) и 69-летний мужчина с избыточным весом (с подозрением на коронавирус). Еще трое пациентов находятся на кислородной дотации. COVID-19 у них пока не подтвердили.

В тренде На Донбассе боевики устроили восемь обстрелов: ВСУ понесли потери

Сторожинецкая центральная районная больница – 11 больных. Девять из них находятся на кислородной дотации, еще двоих подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Новоселицкая центральная районная больница – одна пациентка. 57-летняя женщина находится на аппарате ИВЛ, у нее диагностировали коронавирус. Больная находится в тяжелом состоянии.

Напомним, в Черновицкой области продолжает расти число инфицированных коронавирусной инфекцией – COVID-19 в регионе подтвердили у 546 человек.

Видео: Сергей Oсачук, Facebook

Ранее мы сообщали, что врачи в Черновицкой области получили гуманитарную помощь из Австрии.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама