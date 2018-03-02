На Буковине весну встречали праздником Мэрцишор

В этот день люди дарят друг другу маленькие бутоньерки в виде цветков

Жители Черновицкой области первого марта праздновали Мэрцишор. В этот день люди дарят друг другу маленькие бутоньерки в виде цветков из белых и красных ниток. Украшение, как и праздник, называется мэрцишором. Обмениваясь оберегами, люди верят, что они владеют чрезвычайной силой.

"Мы берем две нити: красную и белую, и начали вот так по сторонам крутить. Должно быть 365 завитков, как дней в году. Это только маленькая часть Мерцишор. Главное – кисть, и у каждой – свое значение", – рассказывает Ольга Коваль, участница мастер-класса.

Этот оберег дарят на благополучие, на здоровье, на лучшее будущее. А чтобы он действительно приносил счастье, то во время плетения надо думать только о хорошем.

Украшение прикрепляют на одежду слева – как раз над сердцем, и носят до конца марта. После этого его завязывают на фруктовое дерево, или кусты роз, иногда украшают двери домов, окна, или домашних животных. А в некоторых районах Румынии подбрасывают во время прилета аистов чтобы счастье было большим и крылатым.

Добавим, что красный цвет в мэрцишоре символизирует любовь и победу весны над зимой, а белый – силу и чистоту подснежников.

Напомним, недавно в Черновцах проходил международный фестиваль Маланка-фест. Около полусотни коллективов, угощали и развлекали гостей. На карнавал приехали больше ста тысяч туристов.

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