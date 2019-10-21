В Черновицкой области охотник сорвался с 30-метровой скалы

Известно, что погибший не имел охотничьего удостоверения

/ Фото: Pixabay

В Черновицкой области 37-летний мужчина погиб во время охоты, упав со скалы. Тело мужчины обнаружили 20 октября в урочище "Костов Яр", который расположен между селами Кормань и Лопатов Сокирянского района.

Как оказалось, житель Сокирян, 1982 года рождения, находясь в группе охотников, по собственной неосторожности упал со скалы высотой примерно 30 метров на скалистую поверхность. В результате падения он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу. В полиции также отметили, что по данному факту открыто досудебное расследование (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай".

Также известно, что погибший мужчина не имел охотничьего удостоверения.

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Также в Закарпатской области мужчина во время охоты случайно застрелил своего товарища. Полицейские выяснили, что происшествие случилось утром в урочище Бараки, куда мужчины пошли за грибами и на охоту.

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