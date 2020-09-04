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На Буковине водителя маршрутки оштрафовали на 17 тысяч грн: нарушил карантин

4 сентября, 03:08

Руслан Ровик Руслан Ровик

В салоне автобуса находилось девять стоящих пассажиров

В Черновицкой области водителя маршрутки оштрафовали на 17 тысяч гривен за нарушение карантина.

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Хотынский районный суд наказал шофера за то, что тот перевозил в салоне, кроме разрешенных 19 пассажиров на местах для сидения, еще восемь стоящих пассажиров, говорится в Едином реестре судебных решений.

Сам водитель на судебное заседание не явился, а также не стал сообщать судье о причинах неявки. В результате его признали виновным и обязали выплатить штраф.

Напомним, ранее в Черновцах предприниматели вышли на акцию против ужесточения карантина. Они выступали против закрытия учебных заведений, общественного транспорта, заведений питания и торговли.

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Между тем, абитуриенты в Черновцах игнорировали карантин: под университетом стояли сотни людей. Они пытались сдать документы для официального зачисления.

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Также смотрите сюжет о том, как изменился бизнес на карантине:

А тем временем медики с опасением ждут "слияния" сезонного гриппа с коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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штрафы маршрутка карантин пассажиры буковина черновицкая область маршрутчик

Источник: Сегодня

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