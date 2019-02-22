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На Буковине военный офицер торговал оружием, привезенным с Донбасса

Сегодня, 18:05

Командир взвода одной из воинских частей задержан

Фото: Нацполиция
На Буковине военный офицер торговал оружием, привезенным с Донбасса //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/01d/414/5c701d414f288.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/01d/414/5c701d414f288.jpeg Запад Командир взвода одной из воинских частей задержан

На Буковине военнослужащий продавал оружие. Как оказалось, 36-летний командир взвода одной из воинских частей, дислоцированных на территории Черновицкой области, наладил нелегальный сбыт оружия и боеприпасов из района проведения операции Объединенных сил.

"Следователи областного управления Нацполиции совместно с работниками СБУ под процессуальным руководством военной прокуратуры задокументировали факты продажи злоумышленником автомата АКС-74, семнадцати гранат РГД-5 с запалами и значительного количества патронов", – сообщают в полиции.

Правоохранители задержали военного в одном из населенных пунктов области при попытке сбыта гранатомета РПГ-7 и боеприпасов к нему.

Напомнимв Волынской области у бойца изъяли оружие и боеприпасы.

Ранее на Донбассе СБУ обнаружила в заброшенном доме большой тайник с боеприпасами. 

Также мы писали, что полиция Киева задержала автомобиль со взрывчаткой. Позже полицейские заявили, что обнаруженную взрывчатку собирались использовать для терактов в столице, которые могли привести  к десяткам жертв.

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Тег оружие, офицер, военный, Буковина Черновцы

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