На Буковине возле румынской границы ночью гремела стрельба

Убегая от пограничников, контрабандисты не пожалели бросить 12 тысяч пачек сигарет

На Буковине прошлой ночью с предупредительными выстрелами в воздух задерживали контрабандистов. Операцию по поимке "сигаретных пиратов" проводили пограничники Черновицкого отряда отдела "Фальков".

"Проверяя информацию оперативных подразделений, пограничный наряд в нескольких сотнях метров от границы, с помощью тепловизора, заметил группу лиц, которые направлялись в сторону госграницы", – сообщает Госпогранслужба.

При попытке их задержания пограничники сделали несколько выстрелов в в воздух, однако буковинские "флибустьеры" сбежали в тыл участка, бросив 24 ящика сигарет.

Табачные изделия без акцизных марок, общим количеством 12 тыс. пачек, планируется передать в ГФС. Продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к данному правонарушению.

Напомним, недавно на Волыни задержали группу лиц на автомобилях, которые пытались контрабандой переправить в Беларусь мясо.

А на Закарпатье служебная собака пограничников Мукачевского отряда обнаружила огромное количество контрабандных сигарет в прицепе автомобиля.