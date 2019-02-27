На Буковине за румынский паспорт уволили чиновника РГА

Во время выезда за границу госслужащий предъявил украинским пограничникам паспорт гражданина Румынии

Фото: bukoda.gov.ua

На Буковине за румынский паспорт уволили чиновника РГА //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/66a/e5d/5c766ae5d5fb1.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/66a/e5d/5c766ae5d5fb1.jpeg 2019-02-27T12:50:30+02:00 Запад Во время выезда за границу госслужащий предъявил украинским пограничникам паспорт гражданина Румынии

В Черновицкой области зафиксировали факт получения гражданства Румынии заведующим сектором по вопросу профилактической работы службы по делам детей Сторожинецкой районной государственной администрации (должность государственной службы категории "Б").

Установлено, что при пересечении границы, государственный служащий предъявил пограничному наряду ГПСУ паспорт гражданина Румынии для выезда за границу.

"Поскольку, согласно п.2 ч. 1 ст. 84 Закона Украины "О государственной службе", основанием для прекращения государственной службы является приобретение гражданства другого государства, чиновник, по представлению Управления Службы безопасности Украины в Черновицкой области, освобожден от занимаемой должности", – добавляют в Черновицкой ОГА.

Напомним, ранее паспортный скандал разразился на Закарпатье, когда стало известно, что в консульстве республики в Берегово гражданам Украины выдают венгерские паспорта.

Как мы писали, позже Павел Климкин признался в том, что украинские власти знали о раздаче венгерских паспорта жителям Закарпатья.

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