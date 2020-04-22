На Буковине заболевших COVID-19 уже больше тысячи

За последние сутки официально подтверждены еще 65 случаев заражения

В Черновицкой области по состоянию на вторник, 21 апреля, общая численность инфицированных коронавирусом с момента выявления первого случая составляет 1 тысяча 53 человека. Об этом сообщил председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук.

За последние сутки официально подтверждены еще 65 случаев заражения коронавирусом.

"Уже завтра Черновицкая область получит очередную крупную партию средств индивидуальной защиты, которые необходимы врачам", – сказал Осачук.

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Он также напомнил о нынешнем принятом постановлении главного санитарного врача Украины относительно запрета посещения кладбищ.

"Кладбища будут открыты только для захоронения умерших. На таких церемониях смогут быть не более 10 человек", - добавил председатель ОГА.

Ранее стало известно, что в Сторожинецкой центральной районной больнице умер 25-летний парень, у которого подозревают коронавирусную инфекцию. Житель села Иживцы находился на аппарате ИВЛ в тяжелом состоянии. Известно, что умерший мужчина является братом 19-летнего жителя села Иживцы, который скончался в этой больнице 19 апреля. У него тоже подозревают коронавирус, результаты теста ожидаются в ближайшее время. Как минимум у одного человека из контактных лиц парня уже подтвержден COVID-19.

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