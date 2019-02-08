На Буковине зафиксировали вспышку африканской чумы свиней

Карантин в регионе пока не объявляли

На Буковине зафиксировали вспышку африканской чумы свиней 2019-02-08T14:10:00+02:00 Запад Карантин в регионе пока не объявляли

В Черновицкой области произошла новая вспышка вируса африканской чумы свиней. На украинско-румынской границе нашли труп дикого кабана, а после проверки выяснилось, что животное заражено.

После этого случая еще одну вспышку зафиксировали на территории охотничьих угодий: там нашли восемь тушек кабанов. Всех зараженных животных сожгли, а территорию дезинфицировали. Карантин в регионе пока не объявляли.

"В соседних населенных пунктах будут проводиться клинические осмотры, разъяснительная работа и в случае подозрении на заболевание нами будут приниматься необходимые меры", – рассказал "Сегодня" начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Черновицкой области Александр Александрюк.

Ранее вспышка африканской чумы свиней произошла в одном из районов Днепропетровской области. Был объявлен карантин, а заболевших животных сожгли.

Также мы писали о том, что украинские аграрии пока что считают свиноводство невыгодным – на выращивание одного животного нужно несколько лет, а прибыль едва покрывает затраты. На отечественном рынке дефицит мяса покрывается импортом.

В свою очередь, эксперт из Канады признал, что Украина пока "проседает" в торговле свининой, но имеет все возможности, чтобы стать мировым лидером по производству этого вида мяса.

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