На Буковине зафиксировали вспышку еще одного опасного заболевания

В области с начала года заболели в 13 раз больше людей, чем годом ранее

В Черновицкой области выросло число заболевших опасной болезнью – кокшюшем.

Об этом сообщает пресс-служба областной государственной администрации.

За четыре месяца текущего года зарегистрировали уже 79 случаев этого заболевания, а в прошлом году за аналогичный период их было всего шестеро.

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Как рассказала заместитель директора Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук, более чем десятикратное увеличение числа заболевших свидетельствует о том, что детям делали недостаточное количество прививок.

Так, в некоторых районах уровень вакцинации составил лишь 10% от плана, а в некоторых – 24%. Обычно комплексную прививку от коклюша, дифтерии и столбняка малышам делают трижды на протяжении первого года жизни.

По словам Полищук, учитывая рост числа заболевших одной из болезней, от которых защищает эта прививка, можно ожидать увеличения заболевших и другими двумя болезнями.

"В марте в области приостановили плановую вакцинацию из-за эпидемии коронавируса. Но в апреле ее возобновили, потому родителям стоит обратиться к педиатрам или семейным врачам относительно прививок. Все вакцины в области есть", - подчеркнула чиновница.

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Полищук добавила, что отношение к вакцинации изменилось по всему миру – люди начали меньше болеть, успокоились, и потом отказались от прививок, а потому некоторые недуги периодически возвращаются.

В качестве примера она навела вспышку кори, которая произошла в Черновицкой области начиная с осени 2017 года.

"За все это время из-за кори в реанимацию области госпитализировали 30 детей. Все они были в крайне тяжелом состоянии и выжили лишь благодаря усилиям медиков. Потому, если определенные болезни предотвращаются методами иммунопрофилактики, это нужно использовать и защищать малышей", - резюмировала чиновница.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев делать вакцинацию от кори и туберкулеза, поскольку они являются не менее опасными болезнями, чем коронавирус.

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А в Луцке сотрудники туберкулезного диспансера записали эмоциональное обращение.

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