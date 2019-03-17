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На Буковине "закатали в асфальт" более четырех миллионов гривен

Сегодня, 07:15

Среди подозреваемых, которые предстанут перед судом – сотрудник Автодора, предприниматель и руководитель стройорганизации

Фото: Нацполиция
На Буковине "закатали в асфальт" более четырех миллионов гривен //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/bed/42a/5c8bed42a3ffe.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/bed/42a/5c8bed42a3ffe.jpg Запад Среди подозреваемых, которые предстанут перед судом – сотрудник Автодора, предприниматель и руководитель стройорганизации

На Буковине группа лиц предстанет перед судом за растрату средств, выделенных на ремонт дорог.

Среди подозреваемых – руководитель коммерческой структуры, руководитель одного из отделов облавтодора и руководитель строительно-монтажной организации. Им инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса. Об этом сообщают в Управлении защиты экономики Черновицкой области.  

Вследствие их противоправной деятельности нанесен ущерб на сумму свыше 4,5 миллиона гривен. Установлено, что руководитель коммерческой структуры организовал преступную схему по завладению бюджетными средствами, выделенных в рамках госпрограммы на строительство и ремонт дорог, а также мостов в горном районе области. Для реализации преступных намерений приобщили  руководителя одного из отделов Службы автомобильных дорог области. Последний обеспечил победу в тендере на проведение ремонта дороги. В дальнейшем, к преступлению  притянули и руководителя строительно-монтажного объединения, который также является фактическим владельцем частного предприятия.

Материалы были приобретены по завышенным ценам, а работы  выполнялись силами государственно-кооперативного строительно-монтажного объединения. Хотя, согласно официальным документам, работы выполнялись подрядчиком. Кроме того, с целью прикрытия преступной деятельности  заключались фиктивные договоры, а полученные бюджетные средства легализовали через предприятия с признаками фиктивности.

Таким образом, путем внесения недостоверных данных о стоимости материалов, работ и объема выполненных работ участники преступной схемы завладели бюджетными средствами.

В начале марта трем фигурантам было о подозрении по нескольким статьям. Сейчас досудебное расследование завершено. Обвинительный акт направлен в суд.

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Тег суд, дороги, Буковина Черновцы, автодор

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