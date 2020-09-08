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На Буковине жители "красной зоны" снова протестуют: какие требования выдвинули

8 сентября, 13:35

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Часть семей не имеет технических возможностей для дистанционной учебы

В Кицманском районе Черновицкой области, который входит в "красную карантинную зону", местные жители вышли на акцию протеста. Люди требовали восстановить очное обучение в школах. Об этом рассказал глава Кицманской райгосадминистрации Алексей Добровольский, пишет "Суспильне".

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По его словам, к зданию районной администрации пришли более 20 человек. Они утверждают, что многие родители не имеют технических возможностей для дистанционного обучения детей. Поэтому просят у местных властей вернуть уроки в школе.

Отмечается, что жалобы от родителей передадут в областной департамент образования.

По состоянию на 8 сентября на Буковине выявили 11 431 больного COVID-19. За прошлые сутки подтвердили 159 новых случаев коронавируса.

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Ранее мы сообщали, что в городе Хотин в Черновицкой области целый класс отправили на карантин: в ученика 10-го класса подтвердили заражение коронавирусом.

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Отметим, что жители Черновицкой области уже не впервые протестуют против карантина. В конце августа в областном центре на акцию протеста вышли предприниматели. Они выступали против закрытия учебных заведений, общественного транспорта и предприятий торговли и питания.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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карантин протест буковина черновицкая область
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