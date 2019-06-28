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На дне колодца: во Львовской области спасали мужчину и двоих собак

28 июня, 15:36

Мужчина не мог выбраться из колодца после его очистки

Фото: Facebook

Во Львове и области вчера спасателям ГСЧС пришлось спасать мужчину и двоих собак, которые едва на нашли свою смерть на дне колодца.

Так, 27 июня в 16:31 спасателям поступило сообщение, что в с. Лозино Яворовского района в частном дворе, во время чистки колодца не может выбраться на поверхность мужчина 1961 года рождения. Глубина колодца около 7 метров. Бойцы ГСЧС с помощью спасательной веревки, ремня и карабина вытащили пострадавшего на поверхность.

В тот же день спасателям поступило сообщение о том, что в г. Борислав в колодец упала собака. Спасатели с помощью пожарного рукава вытащили животное на поверхность.

Также 27 июня во Львове на ул. Городоцкой в колодец глубиной 5 м упала собака. Спасатели с помощью выдвижной лестницы спустились в колодец и вытащили животное на поверхность.

Ранее сообщалось, что в городе Надворная Ивано-Франковской области собака, убегая от обидчиков, упала под эстакаду теплотрассы и прожила там почти двенадцать месяцев, пока ее не освободили волонтеры.

Напомним, в Херсонской области спасли собаку, которая две недели провела в выгребной яме туалета сельсовета. Местные жители говорят, что животное туда бросил, скорей всего, его же владелец.

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Тег Львов, собаки, спасатели, колодец

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