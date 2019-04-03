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На Донбассе погиб доброволец из Львовской области

Сегодня, 14:23

28-летний Роман Федоришин был награжден орденом "Рыцарский Крест Добровольца Львовщины"

Фото: Facebook
На Донбассе погиб доброволец из Львовской области //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/496/6f6/5ca4966f68e47.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/496/6f6/5ca4966f68e47.png Запад 28-летний Роман Федоришин был награжден орденом «Рыцарский Крест Добровольца Львовщины»

На Донбассе вчера, 2 апреля, погиб боец Роман Федоришин. Он родился и вырос в райцентре Ходоров Львовской области. До своего 28-летния он не дожил чуть больше месяца. У погибшего осталась дочь Виктория.

"Роман был активным участником революции Достоинства. В 2014 г. пошел служить добровольцем в ДУК "Правый Сектор". В январе 2017 получил тяжелое ранение в районе Авдеевки вследствие разрыва мины. Через месяц после лечения вернулся на фронт", – сообщают в горсовете Ходорова.

Недавно, 14 марта 2019 г. Романа Федоришина наградили орденом "Рыцарский Крест Добровольца Львовщины". Друзья помнят его как очень доброго, радостного и храброго человека.

Напомним, стали известны имена погибших вчера на Донбассе бойцов . Это были Яна Червоная и Александр Мелютин, которых убила вражеская мина.


А накануне, 1 апреля, украинские военные 18 раз попали под обстрелы на Донбассе, а трое из них были ранены.

Ранее в Чортковском районе Тернопольской области прощались с 21-летним Иваном Сторчаком, который погиб на боевом задании в селе Водяное Донецкой области. Боец служил наводчиком пулеметного взвода 3-й мотопехотной роты одной из воинских частей.

Также сообщалось, что в результате вражеского артиллерийского обстрела возле Зайцево погиб 22-летний боец Первой отдельной штурмовой роты Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Марьян Корчак из Львовской области с позывным "Хитрый".

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Тег Львов, погиб, ранение, боец

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