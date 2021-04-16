Встретил любимую на фронте: что известно о погибших военных из Буковины

В Черновицкой области простились с погибшими военными на Донбассе – Ярославом Карлийчуком и Алексеем Мамчием

В Черновицкой области 13 и 14 апреля был траур по погибшим украинским военным на Донбассе. Это Ярослав Карлийчук и Алексей Мамчий. Сегодня, 16 апреля, на Буковине проходят похороны бойцов. Туда пришли военные, местные власти, родственники и местные жители.

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Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкой ОГА.

В ОГА рассказали, что 24-летний Ярослав Карлийчук погиб от вражеской пули. Он жил в селе Черепковцы, его похоронят в родном населенном пункте.

Поблизости Майорского от осколочного ранения погиб 40-летний житель Черновцов Алексей Мамчий. В комментарии сайту "Черновицкий проминь" его жена рассказала, что он был любящим мужем, всегда веселым. Познакомились они уже на фронте, а вот поженились в Черновцах.

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"Меня он очень любил. Я шла ближе к врагу, поэтому он больше меня переживал. Никто не мог подумать, что его убьют там, где больше людей. Вечером еще ко мне приходил, а утром уже сказали, что его нет", - рассказала Любовь.

Как пишет офицер ВСУ Анатолиц Штефан, в 2016 году на Донбассе погиб брат Алексея Станислав. Он скончался в районе Авдеевки.

Напомним, ранее на Донбассе в результате вражеских обстрелов погибли два украинских военнослужащих.

Кроме того, мы писали, что на Донбассе боевики укрепляют новые позиции и обучают наемников.

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Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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