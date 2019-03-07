На Донбассе убили молодого офицера из Львовской области

22-летний Богдан Слобода получил пулевые ранения на территории Донецкой области

Фото: Facebook

На Донбассе убили молодого офицера из Львовской области //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/0f1/9a8/5c80f19a8524d.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/0f1/9a8/5c80f19a8524d.png 2019-03-07T12:27:00+02:00 Запад 22-летний Богдан Слобода получил пулевые ранения на территории Донецкой области

В зоне проведения операции Объединенных сил погиб 22-летний лейтенант Богдан Слобода.

"Богдан родился 13 мая 1997 года. Учился в Шкливской ООШ I-III степени. В 2014 году пошел учиться в Академию сухопутных войск им. Петра Сагайдачного. После окончания был призван по контракту в 128 горно – штурмовую бригаду", – сообщает Яворовская РГА.

Вчера, 6 марта, боец получил пулевые ранения на территории Донецкой области.

В Яворовском районе с 7 по 10 марта отменяются все развлекательные мероприятия в связи с потерей Богдана Слободы, который погиб на Востоке Украины.

Напомним, недавно во время выполнения боевого задания в районе проведения ООС вследствие минометного обстрела со стороны противника погиб военнослужащий 80 отдельной десантно – штурмовой бригады, солдат Богдан Гаврылив. В этом году уроженцу Ивано-Франковской области 20 апреля могло исполниться 20 лет.

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Как сообщалось, ранее украинские военные точным ответным огнем уничтожили батарею россиян. Курсанты артиллерийского училища хотели отработать на Донбассе "практические занятия", но были наказаны.

Также мы писали, что на Донбассе произошло боестолкновение, в котором героически себя проявил украинский боец, заставив отступить группу российских наемников.

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