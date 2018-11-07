На горнолыжном курорте Украины запретили полиэтиленовые пакеты

В туристическом поселке Славское Львовской области запретили использовать полиэтилен.Такое решение приняли депутаты местной территориальной общины. Об этом сообщает Министерство экологии и природных ресурсов Украины.

"Норму будут вводить постепенно, предлагая покупателям альтернативные варианты: биологические полимерные, бумажные пакеты или тканевые многоразовые сумки", – сообщили в министерстве.

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Ожидается, что в селе проведут информационную кампанию и будут разъяснять местным жителям, в том числе детям, о вреде загрязнения окружающей среды и пользу от перехода на экологически чистые материалы.

По данным экологов, в 2012 году количество пластикового мусора в Мировом океане составляло примерно 165 000 000 тонн. В 2014 году на поверхности океана лежало 268 940 тонн пластика.

Напомним, Европарламент запретил пластиковую посуду и ватные палочки. Теперь странам Евросоюза придется лично решить – стоит ли запрещать использование одного из самых больших загрязнителей океанов.

Также мы писали, что парламентская юридическая комиссия по назначениям и иммунитету Молдовы также решила запретить продажу одноразовую посуды из пластика с 1 января 2021 года.

Кроме того, в июле в двух австралийских штатах вступил в силу запрет на использование одноразовых пластиковых пакетов, которых, по данным ООН, каждую минуту в мире используют 10 миллионов. Штрафы за их использование могут достигать 4,6 тысячи долларов