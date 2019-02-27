На Говерле спасатели разыскали пропавших туристов

Спасатели нашли парочку, несмотря на сильную метель и малую видимость

В Карпатах за сутки заблудились пятеро туристов. Фото: Сегодня

На Говерле спасатели разыскали пропавших туристов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/b30/1ae/5c4b301ae5cd1.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/b30/1ae/5c4b301ae5cd1.png 2019-02-27T19:49:33+02:00 Запад Спасатели нашли парочку, несмотря на сильную метель и малую видимость

В Карпатах в районе Говерлы потерялись двое туристов – парень и девушка вышли на связь со спасателями и сообщили им свои приблизительные координаты.

Туристов искали всю ночь, и под утро таки сумели обнаружить. Спасатели рассказали журналистам "Сегодня", что парня и девушку с легким переохлаждением направили к ближайшему домику лесника, чтобы они там согрелись и переждали непогоду. Позже вместе с бойцами ГСЧС они спустятся к ближайшему населенному пункту.

"Во время поисковых работ видимость составляла до 10 метров, наблюдалась очень сильная метель и порывистый ветер. Туристы сказали, что они пытались разложить палатку, но ее сдуло очень сильным ветром. Также они выкопали углубление в снегу и находились там, чтобы не получить обморожений", – отметила Наталья Батыр, спикер ГСЧС в Закарпатской области.

Ранее в Закарпатской области спасатели нашли тело погибшего под лавиной туриста из Киева. Снежная лавина накрыла трех киевлян возле горы Стог вечером 25 января. Одному из них удалось самостоятельно выбраться из-под снега. Он же помог выбраться и товарищу. После этого они откопали третьего друга, но последнему выжить не удалось – молодой человек задохнулся под снегом.

Следует отметить, что в сети появилась интерактивная карта на основе Google Maps, где отмечены все хижины, колыбы и туристические приюты в Карпатах, где можно заночевать. Такой ресурс может быть полезен туристам, которые заблудились в горах и ищут ночлег.

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