На Говерле спасатели разыскали пропавших туристов
Спасатели нашли парочку, несмотря на сильную метель и малую видимость
В Карпатах в районе Говерлы потерялись двое туристов – парень и девушка вышли на связь со спасателями и сообщили им свои приблизительные координаты.
Туристов искали всю ночь, и под утро таки сумели обнаружить. Спасатели рассказали журналистам "Сегодня", что парня и девушку с легким переохлаждением направили к ближайшему домику лесника, чтобы они там согрелись и переждали непогоду. Позже вместе с бойцами ГСЧС они спустятся к ближайшему населенному пункту.
"Во время поисковых работ видимость составляла до 10 метров, наблюдалась очень сильная метель и порывистый ветер. Туристы сказали, что они пытались разложить палатку, но ее сдуло очень сильным ветром. Также они выкопали углубление в снегу и находились там, чтобы не получить обморожений", – отметила Наталья Батыр, спикер ГСЧС в Закарпатской области.
Ранее в Закарпатской области спасатели нашли тело погибшего под лавиной туриста из Киева. Снежная лавина накрыла трех киевлян возле горы Стог вечером 25 января. Одному из них удалось самостоятельно выбраться из-под снега. Он же помог выбраться и товарищу. После этого они откопали третьего друга, но последнему выжить не удалось – молодой человек задохнулся под снегом.
Следует отметить, что в сети появилась интерактивная карта на основе Google Maps, где отмечены все хижины, колыбы и туристические приюты в Карпатах, где можно заночевать. Такой ресурс может быть полезен туристам, которые заблудились в горах и ищут ночлег.
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