Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,98
30,65
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

На Говерле спасатели разыскали пропавших туристов

Сегодня, 19:49

Спасатели нашли парочку, несмотря на сильную метель и малую видимость

В Карпатах за сутки заблудились пятеро туристов
В Карпатах за сутки заблудились пятеро туристов. Фото: Сегодня
На Говерле спасатели разыскали пропавших туристов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/b30/1ae/5c4b301ae5cd1.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/b30/1ae/5c4b301ae5cd1.png Запад Спасатели нашли парочку, несмотря на сильную метель и малую видимость

В Карпатах в районе Говерлы потерялись двое туристов – парень и девушка вышли на связь со спасателями и сообщили им свои приблизительные координаты.

Туристов искали всю ночь, и под утро таки сумели обнаружить. Спасатели рассказали журналистам "Сегодня", что парня и девушку с легким переохлаждением направили к ближайшему домику лесника, чтобы они там согрелись и переждали непогоду. Позже вместе с бойцами ГСЧС они спустятся к ближайшему населенному пункту.

"Во время поисковых работ видимость составляла до 10 метров, наблюдалась очень сильная метель и порывистый ветер. Туристы сказали, что они пытались разложить палатку, но ее сдуло очень сильным ветром. Также они выкопали углубление в снегу и находились там, чтобы не получить обморожений", – отметила Наталья Батыр, спикер ГСЧС в Закарпатской области.

Ранее в Закарпатской области спасатели нашли тело погибшего под лавиной туриста из Киева. Снежная лавина накрыла трех киевлян возле горы Стог вечером 25 января. Одному из них удалось самостоятельно выбраться из-под снега. Он же помог выбраться и товарищу. После этого они откопали третьего друга, но последнему выжить не удалось – молодой человек задохнулся под снегом.

Следует отметить, что в сети появилась интерактивная карта на основе Google Maps, где отмечены все хижины, колыбы и туристические приюты в Карпатах, где можно заночевать. Такой ресурс может быть полезен туристам, которые заблудились в горах и ищут ночлег.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Карпаты, туристы, говерла

Вы сейчас просматриваете новость " На Говерле спасатели разыскали пропавших туристов". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ГСЧС предупредили об опасности схода лавин в Карпатах

Сегодня, 09:16

В горах Ивано-Франковской области ожидается снеголавинная опасность третьего уровня

В Карпатах завершили операцию по спасению туристов: опубликованы фото

24 февраля, 16:30

Спасатели успешно доставили туристов к подножию горы

Королева российского шансона лишилась бизнеса

"Я гей": Виторган сделал неожиданное признание

Не прикрывая сердечками: Виталий Козловский показал фото

5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой

Китай пал, на очереди РФ. США отправили в нокаут экономику КНР

Крымский мост не удержался и путешествует морем

Крым и Калининград наши: НАТО озвучила четкий план подавления РФ

Гордон на "Россия 1": Я бы назвал Путина одним словом

Украинцам урежут пенсии: стало известно, кому и насколько

Бабкина утопила детей, но не сядет. Подробности преступления
Загрузка...

400 метров по-украински: два наших пловца – на одном пьедестале в Бельгии

24 февраля, 22:25

Михаил Романчук завоевал золото, а его соотечественнику Сергею Фролову на этой же дистанции досталась бронза

Доллар ушел в пике: чего ждать от курса весной

Сегодня, 07:18

На снижение цены на валюту влияют посевная и выборы президента

От чего больше всего испытывают стресс украинцы: результаты исследования

Вчера, 06:54

Мужчины страдают от безработицы, а женщины — от несправедливости

Три трассы в Украине могут стать платными: "Укравтодор" назвал направления

25 февраля, 07:51

Из 10 вариантов платными могут быть три. Эксперты: народ заманят разными тарифами

В Украине хотят развивать социальное предпринимательство

25 февраля, 07:39

Что это за вид бизнеса и в чем выгода

Таисия Повалий сделала откровенно признание о своем браке

Дочь Оли Поляковой опубликовала взрослое фото в душе

Автор "Белых роз" рассказал о жизни в нищете