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На грани локдауна. В Украине одна область может стать "красной"

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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20 января, 10:39
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В регионе превышены три индикаторные показатели
В Украине один регион может перейти в красную зону. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине один регион может перейти в красную зону. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине Ивано-Франковская область оказалась под угрозой. Регион может перейти в красную карантинную зону.

Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко на брифинге в четверг, 20 января.

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Угроза красной зоны

Как рассказал Ляшко, Минздрав уже направил документ о рассмотрении государственной комиссии ТЭБ и ЧС красного уровня эпидопасности.

В Ивано-Франковской области уже превышены три индикаторные показатели.

Какие ограничения в красной зоне?

В случае введения красной зоны, в области заведения, ТРЦ, кинотеатры, спортзалы и т.д. могут работать только для вакцинированных или с результатами теста, сделанного за 72 часа.

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Статистика коронавируса

За прошедшие сутки, 19 января, в Украине зафиксировано 18 479 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Это на 5 664 больше, чем за 18 января.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализирован – 2 151 человек;
  • летальных исходов – 131;
  • выздоровели – 4 446 человек.

За все время пандемии в Украине:

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  • заболели – 3 799 382 человека;
  • выздоровели – 3 571 782 человека;
  • летальных исходов – 98 843.

Карантинные зоны в Украине

Сейчас в оранжевой зоне находятся следующие области:

  • Ивано-Франковская
  • Ровенская
  • Сумская
  • Черновицкая
  • Львовская
  • Житомирская
  • Тернопольская

Остальные регионы находятся в желтой карантинной зоне.

Грозит ли Украине новая эпидемия

В Украине с каждым днем фиксируют все больше случаев заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон". В Минздраве ожидают новый локдаун уже в феврале. Новости "Сегодня" выясняли, грозит ли нашей стране новая эпидемия.

"Если брать во внимание конкретно Украину, то распространение "Омикрона" в одной стране не является пандемией. Пандемия и так продолжается, и пока нет оснований говорить о новой", – сообщил нам авторитетный инфекционист, глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий.

По его словам, штамм "Омикрон" стал причиной значительного роста заболеваемости COVID-19.

Инфекционист привел пример стран ЕС, Британии, Канады и США. По его словам, проводимый там анализ о количестве случаев, в том числе и тяжелых, обусловленных "Омикроном", свидетельствует, что вакцинация работает.

"Эффективность предупреждения госпитализаций – под 90%. Рост госпитализаций и смертей от COVID-19, связанных с "Омикроном", идет за счет невакцинированных или не полностью вакцинированных", – утверждает Лапий.

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