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На границе с Польшей несколько дней будет работать дополнительный пешеходный КПП

Вчера, 23:49

Пункт пропуска Лубня - Волосатое будет открыт в связи с проведением Дня добрососедства Украины и Польши

Фото: из открытых источников

Фото: из открытых источников

На границе с Польшей несколько дней будет работать дополнительный пешеходный КПП https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9A%D0%9F%D0%9F https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9A%D0%9F%D0%9F Запад Пункт пропуска Лубня - Волосатое будет открыт в связи с проведением Дня добрососедства Украины и Польши

В августе на украинско-польской границе в течение трех дней будет работать дополнительный пешеходный пункт пропуска.

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской облгосадминистрации.

Отмечается, что пункт пропуска будет открыт в связи с проведением Дня добрососедства Украины и Польши.

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"По случаю проведения Дней добрососедства Украины и Польши в пределах Закарпатской области и Подкарпатского воеводства 8-10 августа будет работать пешеходный контрольно-пропускной пункт "Лубня – Волосатое" на украинско-польской границе", - говорится в сообщении.

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Кроме того, в ОГА отметили, что пересекать государственную границу в этом пункте пропуска могут и пешеходы, и велосипедисты.

"Приглашаем жителей и гостей Закарпатья воспользоваться возможностью посетить Польшу через пешеходный переход, который будет работать три дня с 10.00 до 19.00 по киевскому времени. Пересечение границы – по биометрическому паспорту или Шенгенской визе", - добавили в ОГА.

Ранее сообщалось, что с 1 января пешеходный переход "Долгобичув-Угринов" на границе с Польшей прекратил работу . Возможно, его работу восстановят в 2020 году.

Также напомним, что, в 2018 году председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий и маршалок польского сейма Марек Кухцинский высказались за увеличение количества пунктов пропуска на украинско-польской границе. Речь шла о строительстве новых пунктов перехода: Боберка-Смольник, Лопушанка-Михновец (Львовская обл.), Адамчуки-Збережа (Волынская обл.), Лубня-Волосатое (Закарпатская обл.).

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Польша граница Украина кпп

Источник: Сегодня

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