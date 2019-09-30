На границе с Польшей планируют открыть новый пункт пропуска

Для внедрения этого проекта нужно отремонтировать 25-километровую трассу

Во Львовской области могут создать еще один международный пункт пропуска "Боберка – Смольник".

"Глава ЛОГА Маркиян Мальский, председатель Львовского облсовета Александр Ганущин и староста Бещадского уезда Марек Андруха, в рамках Европейских Дней Добрососедства, посетили Турковский район и осмотрели автомобильную дорогу С141908 "Боберка" – Бориня протяженностью более 24,5 км", – сообщает пресс-служба ЛОГА.

Следовательно, стороны рассмотрели возможность инициативы открытия международного пункта пропуска через государственную границу "Боберка – Смольник". Стоимость капитального ремонта дороги составляет 671 млн гривен.

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Ранее сообщалось, что с пешеходный переход "Долгобичув-Угринов" на границе с Польшей прекратил работу . Возможно, его работу восстановят в 2020 году.

Также напомним, что ранее Киев и Варшава договорились об увеличение количества пунктов пропуска на украинско-польской границе. Речь шла о строительстве новых пунктов перехода: Боберка-Смольник, Лопушанка-Михновец (Львовская обл.), Адамчуки-Збережа (Волынская обл.), Лубня-Волосатое (Закарпатская обл.).

Ранее на границе с Польшей правоохранители нашли брендовую одежду на 100 тысяч гривен.

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