Через границу нарушители пытались провезти одежду, алкоголь и конфеты

На границе с Польшей в рейсовом автобусе обнаружили тонну контрабандных конфет 2019-08-03T15:22:00+03:00 Запад Через границу нарушители пытались провезти одежду, алкоголь и конфеты

На границе с Польшей в рейсовом автобусе правоохранители нашли тайникис одеждой, алкогольными напитками и продуктами питания. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

В пункте пропуска "Шегини" украинские пограничники направили на углубленный осмотр автобус "Перемышль-Самбор", который возвращался в Украину. За рулем был 39-летний житель Львовской области.

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"В результате осмотра погранично-таможенная группа в конструктивных полостях, под обшивкой салона автобуса обнаружила значительное количество (более 3500 штук) предметов одежды различных торговых марок, 230 бутылок вина и около 950 кг сладостей", - говорится в сообщении.

Автобус и контрабанду изъяли.

Напомним, в мае этого года в Одесской области пограничники обнаружили 590 тысяч пачек сигарет швейцарского производства, на которых не было акцизных марок Украины. Табачные изделия и автомобиль изъяты сотрудникам Государственной фискальной службы. Общая сумма контрабанды составила 22 миллиона гривен.

Кроме этого, брендовую одежду на 100 тысяч гривен пытался незаконно провезти из Турции в Украину житель Закарпатья. Таможенники заметили, что мужчина слишком нервничает – и попросили открыть чемоданы.

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