На границе с Польшей в вагоне с рудой "откопали" ящики с контрабандой
Львовские пограничники обнаружили три тысячи пачек сигарет
Во Львовской области пограничники обнаружили ящики с контрабандными сигаретами, закопанные в вагоне с рудой.
"В железнодорожном пункте пропуска "Мостиска", при осмотре грузового поезда, которым перевозилась за границу железная руда, пограничники обнаружили посторонние вещи. В результате, в одном из полувагонов под слоем руды правоохранители нашли ящики с табачными изделиями", - сообщает ГПС.
Всего после длительных "раскопок" в вагоне нашли 3 тыс. пачек контрабандных сигарет различных марок. В дальнейшем незаконный груз передан представителям таможни.
Как мы писали ранее, пограничники Мукачевского отряда в Закарпатской области задержали двух аквалангистов, которые намеревались через речку Тису переправить около 3 тыс. пачек сигарет.
Также сообщалось, в Закарпатской области "поймали" дельтаплан с контрабандными сигаретами.Рядом с дельтапланом были обнаружены 12 ящиков сигарет, легковой автомобиль венгерской регистрации и задержаны трое мужчин.
Ранее сообщалось о том, как закарпатские контрабандисты доставляют за границу сигареты и сколько на этом зарабатывают. Уникальный эксперимент провели журналисты "Сегодня".
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