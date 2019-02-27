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На границе с Польшей в вагоне с рудой "откопали" ящики с контрабандой

Сегодня, 10:37

Львовские пограничники обнаружили три тысячи пачек сигарет

Фото: ГПС
На границе с Польшей в вагоне с рудой "откопали" ящики с контрабандой //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/64b/dd8/5c764bdd8ab8d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/64b/dd8/5c764bdd8ab8d.jpg Запад Львовские пограничники обнаружили три тысячи пачек сигарет

Во Львовской области пограничники обнаружили ящики с контрабандными сигаретами, закопанные в вагоне с рудой.

"В железнодорожном пункте пропуска "Мостиска", при осмотре грузового поезда, которым перевозилась за границу железная руда, пограничники обнаружили посторонние вещи. В результате, в одном из полувагонов под слоем руды правоохранители нашли ящики с табачными изделиями", -  сообщает ГПС.

Всего после длительных "раскопок" в вагоне нашли 3 тыс. пачек контрабандных сигарет различных марок. В дальнейшем незаконный груз передан представителям таможни.

Как мы писали ранее,  пограничники Мукачевского отряда в Закарпатской области задержали двух аквалангистов,  которые намеревались  через речку Тису  переправить около 3 тыс. пачек сигарет.

Также сообщалось, в Закарпатской области "поймали" дельтаплан с контрабандными сигаретами.Рядом с дельтапланом были обнаружены 12 ящиков сигарет, легковой автомобиль венгерской регистрации и задержаны трое мужчин.

Ранее сообщалось о том, как закарпатские контрабандисты доставляют за границу сигареты и сколько на этом зарабатывают. Уникальный эксперимент провели журналисты "Сегодня".

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Тег сигареты, Закарпатье, контрабанда, вагон

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Источник:

Сегодня

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