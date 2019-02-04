На границе с Польшей задержали автомобиль иностранца, "набитый" запчастями к самолету

Мужчина возвращался из Украины в одну из европейских стран через пункт пропуска «Краковец»

Фото: ГПС

На границе с Польшей задержали автомобиль иностранца, "набитый" запчастями к самолету //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/81d/88c/5c581d88cd5ee.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/81d/88c/5c581d88cd5ee.jpg 2019-02-04T13:12:00+02:00 Запад Мужчина возвращался из Украины в одну из европейских стран через пункт пропуска «Краковец»

На границе с Польшей пограничники обнаружили в транспортном средстве иностранца комплектующие к самолету. Мужчина возвращался из Украины домой через пункт пропуска "Краковец", что во Львовской области.

"Две лопасти, три карбюратора, цилиндры и элементы для свечи зажигания, которые, вероятно, относятся к периоду Второй мировой войны, нашли в багажнике автомобиля", – сообщают в ГПС.

Найденные вещи изъяты для дальнейшего экспертного исследования и принятия правового решения.

Ранее глава украинского правительства Владимир Гройсман рассказывал, как правительство будет бороться с контрабандой. Премьер подчеркнул, что давление правоохранителей на контрабандистов будет только усиливаться.

Также мы писали, что Кабинет министров утвердил план действий по борьбе с контрабандой и теневыми схемами на таможне, разработанный Гройсманом совместно с силовыми ведомствами и ГФС. Глава правительства заверил, что весь силовой блок показал "полную готовность и решимость в борьбе с контрабандой", ведь существование такого позорного явления влияет на развитие экономики и, по его словам, разрушает промышленность.

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