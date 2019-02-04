На границе с Польшей задержали автомобиль иностранца, "набитый" запчастями к самолету
Мужчина возвращался из Украины в одну из европейских стран через пункт пропуска «Краковец»
На границе с Польшей пограничники обнаружили в транспортном средстве иностранца комплектующие к самолету. Мужчина возвращался из Украины домой через пункт пропуска "Краковец", что во Львовской области.
"Две лопасти, три карбюратора, цилиндры и элементы для свечи зажигания, которые, вероятно, относятся к периоду Второй мировой войны, нашли в багажнике автомобиля", – сообщают в ГПС.
Найденные вещи изъяты для дальнейшего экспертного исследования и принятия правового решения.
Ранее глава украинского правительства Владимир Гройсман рассказывал, как правительство будет бороться с контрабандой. Премьер подчеркнул, что давление правоохранителей на контрабандистов будет только усиливаться.
Также мы писали, что Кабинет министров утвердил план действий по борьбе с контрабандой и теневыми схемами на таможне, разработанный Гройсманом совместно с силовыми ведомствами и ГФС. Глава правительства заверил, что весь силовой блок показал "полную готовность и решимость в борьбе с контрабандой", ведь существование такого позорного явления влияет на развитие экономики и, по его словам, разрушает промышленность.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " На границе с Польшей задержали автомобиль иностранца, "набитый" запчастями к самолету". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ручная кладь в самолетах: что и где можно провозить
За прошлый год множество авиакомпаний существенно ужесточили правила провоза ручной клади
Дещица рассказал, как Россия работает на ухудшение украинско-польских отношений
Российские спецслужбы действуют и на территории Польши, отметил дипломат