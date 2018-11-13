На границе с Польшей задержали "евробяхера": спрятал в газовом баллоне почти 7 кг янтаря

Сегодня, 10:40

Житель Волыни хотел перевезти контрабанду в соседнюю страну, но остался без машины и камней 


Фото: ГПС

Фото: ГПС

Фото: ГПС

В пункт пропуска "Угринов", что на границе с Польшей во Львовской области, сегодня утром прибыл автомобиль Ford литовской регистрации. За рулем иномарки находился 46-летний житель Волыни.

"При оформлении автомобиля у пограничников возникли подозрения. В ходе углубленной проверки пограничники и группа таможенников обнаружили в газовом баллоне 6,6 килограммов необработанного "солнечного" камня", – сообщают в ГПС.

Найденный янтарь и автомобиль изъяты. Сейчас идет оценка найденной контрабанды.

Напомним, не так давно в Ровенской области изъяли пять мешков янтаря. Водитель Mercedes "попался" патрульным из-за нарушений правил движения на дороге.

Также мы писали, что на Волыни изъяли янтаря на четыреста тысяч. Более шестидесяти килограммов камня-сырца изъяли в одном из подпольных цехов.

Ранее сообщалось, что глобальный рынок янтаря-сырца оценивается Международной ассоциацией янтаря (International Amber Association, IAA) в 1,2 млрд евро, а его ежегодная добыча колеблется от 500 до 800 тонн. Почти 80% этого объема добывается в Украине и странах Балтии, из них 30-40% приходится на нашу страну (годовые показатели колеблются в зависимости от конъюнктуры рынка, при этом почти весь камень добывается нелегально).
пограничники, контрабанда, янтарь, пункт пропуска

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"Сегодня"

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