На границе с Польшей задержали украинца с наградами Третьего Рейха
Коллекцию из 47 наградных предметов изъяли и передали сотрудникам ГФС
Пограничники Львовского отряда обнаружили коллекцию наградных предметов XX века, которую украинец пытался вывезти в Польшу.
"В пункт пропуска "Грушев", что на украинско-польской границе, наш соотечественник прибыл на легковом автомобиле. Во время мероприятий пограничного контроля, в багажном отделении автомобиля, пограничники обнаружили скрытые медали СССР, жетоны, медальоны, открытки и значки Третьего Рейха", – сообщают в ГПС.
Коллекцию из 47 наградных предметов изъяли и передали сотрудникам ГФС для проведения экспертной оценки и принятия правового решения.
Напомним, недавно во Львовской области работники таможни ГФС в банке из-под краски обнаружили золотые слитки. Как выяснилось, отправить их в посылке пыталась гражданка, проживающая в Великобритании.
Ранее в международном аэропорту "Львов" пресекли контрабанду золотых ювелирных изделий из Турции в Украину. Товар обнаружили при осмотре багажа пассажира рейса Стамбул – Львов.
Кроме этого, во Львовской области, переезжая через пункт пропуска "Краковец – Корчева", женщина "забыла" указать в декларации почти полторы тонны кофе. Такое количество растворимого напитка хотела завести из Польши в Украину 23-летняя жительница Ивано-Франковской области. Банками упаковала почти весь микроавтобус и прикрыла их старой мебелью.
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