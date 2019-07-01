Сделать стартовой
26,18
29,76
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

На границе с Польшей задержали украинца с наградами Третьего Рейха

1 июля, 11:22

Коллекцию из 47 наградных предметов изъяли и передали сотрудникам ГФС

Фото: ГПС

Пограничники Львовского отряда обнаружили коллекцию наградных предметов XX века, которую украинец пытался вывезти в Польшу.

"В пункт пропуска "Грушев", что на украинско-польской границе, наш соотечественник прибыл на легковом автомобиле. Во время мероприятий пограничного контроля, в багажном отделении автомобиля, пограничники обнаружили скрытые медали СССР, жетоны, медальоны, открытки и значки Третьего Рейха", – сообщают в ГПС.

Коллекцию из 47 наградных предметов изъяли и передали сотрудникам ГФС для проведения экспертной оценки и принятия правового решения.

Напомним, недавно во Львовской области работники таможни ГФС в банке из-под краски обнаружили золотые слитки. Как выяснилось, отправить их в посылке пыталась гражданка, проживающая в Великобритании.

Ранее в международном аэропорту "Львов" пресекли контрабанду золотых ювелирных изделий  из Турции в Украину. Товар обнаружили при осмотре багажа пассажира рейса Стамбул – Львов.

Кроме этого,  во Львовской области, переезжая через пункт пропуска "Краковец – Корчева", женщина "забыла" указать в декларации почти полторы тонны кофе. Такое количество растворимого напитка хотела завести из Польши в Украину 23-летняя жительница Ивано-Франковской области. Банками упаковала почти весь микроавтобус и прикрыла их старой мебелью.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Львов, граница, автомобиль, ордена

Вы сейчас просматриваете новость " На границе с Польшей задержали украинца с наградами Третьего Рейха". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Во Львове отметили годовщину провозглашения Акта восстановления Украинской Государственности

Вчера, 22:01

Мероприятие организовало Львовское областное объединение ВУТ "Просвита" имени Тараса Шевченко

Ветераны войны на Донбассе приедут во Львов для участия в "Играх Героев"

Вчера, 07:15

Подготовкой спортсменов занимаются по всей Украине: Харькове, Киеве, Одессе, Николаеве, Днепре и Львове

"Молимся за упокой его души": Порошенко во Львове посетил могилу оперного певца, погибшего на Донбассе

29 июня, 15:52

Василий Слипак "Миф" был убит снайпером в 2016-м году

На дне колодца: во Львовской области спасали мужчину и двоих собак

28 июня, 15:36

Мужчина не мог выбраться из колодца после его очистки

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Чем лечить укусы комаров: 5 проверенных народных средств

Когда у человека наступает старость

9 признаков того, что у тебя передозировка кофеином

Петиция об отставке Зеленского: реакция Администрации президента

Быстро и полезно: незабываемо вкусные оладьи

Ломаченко - Кролла: Видео потрясающего нокаута чемпиона

12 причин, почему твоя машина не заводится

Как Беленюк победный гопак танцевал. Видео

С 1 июля в Украине проведут перерасчет пенсий

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Через 100 лет раскрыт секрет происхождения Владимира Ленина

Им нужен ваш номер телефона: как мошенники чистят банковские карты и оформляют кредиты на граждан

Сегодня, 07:51

Злоумышленники снимают деньги с чужих карточек и оформляют кредиты, используя номер телефона

Сколько заплатим за "лишние метры" и что нужно знать о налоге на жилье в 2019 году

Сегодня, 07:00

Суммы в платежках за год выросли. На уплату у украинцев — два месяца

Жара возвращается: прогноз погоды в Украине на неделю

29 июня, 07:33

В понедельник, 1 июля на севере и востоке сухо, зато дождей и гроз стоит ждать в западных областях

ТОП-10 летних способов дополнительного заработка в Украине: на кошках и траве

29 июня, 07:00

В жару хорошо платят строителям, уборщикам и помощникам в огороде

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Совместимость групп крови при зачатии ребенка

Что делать, если изо рта появился неприятный запах
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь