На границе с Румынией гремела стрельба: двое раненных

Пострадавших доставили в больницу

На границе с Румынией гремела стрельба: двое раненных //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d75/2ed/5c6d752ed5994.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d75/2ed/5c6d752ed5994.jpg 2019-02-20T17:44:14+02:00 Запад Пострадавших доставили в больницу

Пограничный наряд от отдела "Красноильск" Черновицкого отряда, сегодня во время патрулирования украинско – румынской границы обнаружил неизвестных, которые направлялись в сторону границы с носилками на плечах.

"Контрабандисты, заметив военнослужащих бросили около 20 ящиков сигарет и начали убегать. Но уже через несколько минут, поняв, что их гораздо больше, чем пограничников, вернулись чтобы применить силу против наряда и отбить брошенный товар", – сообщают в ГПС.

В ответ пограничники применили оружие. В результате два человека получили пулевые ранения нижних конечностей. Данные граждане уже доставлены в городскую больницу.

Пограничники проинформировали об инциденте полицию и другие правоохранительные органы.

Напомним, недавно произошло нападение группы из 20 человек на пограничников в Черновицкой области.

Ранее стало известно, что Украина уже стала лидером по контрабанде сигарет в Европу. За год из Украины в ЕС попало 5,8 млрд сигарет.

Мы также писали, что на Закарпатье в ходе обысков в одном из вагонов грузового поезда в железнодорожном пункте пропуска "Саловка" в ноябре была обнаружена крупнейшая партия контрабандных сигарет.

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