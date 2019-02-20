На границе с Румынией гремела стрельба: двое раненных
Пострадавших доставили в больницу
Пограничный наряд от отдела "Красноильск" Черновицкого отряда, сегодня во время патрулирования украинско – румынской границы обнаружил неизвестных, которые направлялись в сторону границы с носилками на плечах.
"Контрабандисты, заметив военнослужащих бросили около 20 ящиков сигарет и начали убегать. Но уже через несколько минут, поняв, что их гораздо больше, чем пограничников, вернулись чтобы применить силу против наряда и отбить брошенный товар", – сообщают в ГПС.
В ответ пограничники применили оружие. В результате два человека получили пулевые ранения нижних конечностей. Данные граждане уже доставлены в городскую больницу.
Пограничники проинформировали об инциденте полицию и другие правоохранительные органы.
Напомним, недавно произошло нападение группы из 20 человек на пограничников в Черновицкой области.
Ранее стало известно, что Украина уже стала лидером по контрабанде сигарет в Европу. За год из Украины в ЕС попало 5,8 млрд сигарет.
Мы также писали, что на Закарпатье в ходе обысков в одном из вагонов грузового поезда в железнодорожном пункте пропуска "Саловка" в ноябре была обнаружена крупнейшая партия контрабандных сигарет.
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