На границе с Румынией нашли крупную сумму "ничейных" денег

Более девяти тысяч евро просто валялись в траве

На границе Украины с Румынией, между которыми недавно пустили паром,украинский погранотряд натолкнулся на необычную находку.

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Во время поиска контрабандистов была найдена большая сумма денег. За 15 метров от румынской границы лежала пачка купюр евро, различного достоинства.

Банкноты были в траве, под открытым небом, скрученные канцелярской резинкой. В целом – 9 250 евро. Рядом пограничники не увидели ни единой живой души.

О деньгах сообщили полицию. Сейчас правоохранители ищут, кто мог потерять такую большую сумму. Пограничники предполагают, что это могли быть контрабандисты.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, как на границе погорел контрабандист-изобретатель.

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Контрабанду обнаружили в бензобаках, которые вез грузовик. Пограничников насторожили самодельные крепления. При помощи технических средств контроля они убедились в наличии в бочках посторонних предметов.

Разрезав бензобаки, в двух из них были обнаружены заваренные металлические бочки, в которых были мешки с янтарем – в совокупности 317 кг.

Также мы сообщали о том, как в Румынии нашли книжный клад на три миллиона долларов.

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