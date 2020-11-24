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На границе с Румынией образовалась многокилометровая очередь

24 ноября, 19:45

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко

Водители около 200 фур ночуют в машинах, ожидая возможности проехать

На границе Украины с Румынией образовалась многокилометровая автомобильная очередь.

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Уже более суток, как здесь застряли около 200 фур, которые должны доставить товар за границу.

"Сегодня" отправились на пункт пропуска "Порубное", чтобы выяснить, почему возникла очередь.

Очередь, как убедились корреспонденты, растянулась на пять километров. Дальнобойщики ждут перехода границы уже более суток.

Один из тех, с кем пообщались "Сегодня" – водитель Виталий Лесько. За рулем грузовика он уже 28 лет. Своей машине даже дал имя. Говорит: с ней проводит больше времени, чем с женой.

"Это моя Юля, я балдею от нее", – говорит водитель Виталий Лесько.

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Любит и в ней живет. Последние сутки – на границе с Румынией. Пока ждет своей очереди на пересечение, на обочине готовит обед. На туристическом привале вместе с коллегами греют домашний борщ и заваривают кофе.

"С таким темпом работы мы еще будем обедать, ужинать, еще обедать и ужинать", – говорят водители.

Видео: Сегодня

Водители жалуются "Сегодня": хоть очереди у границы в конце года – обычное дело, но о быте шоферов никто не заботится. В странах ЕС, мол, у пунктов пропуска есть специальные остановки – "отстойники", где можно нормально сходить в душ и туалет. У нас же в распоряжении водителя – только лесополоса.

Очередь так медленно движется, потому что румынские коллеги проводят дополнительную проверку медицинских справок водителей, говорят пограничники.

"Количество транспортных средств с каждым днем ​​увеличивается, а способность пункта пропуска – нет. Причины, в определенной степени и технические. Но в данном случае, как украинская, так и смежная сторона понимают данный вопрос и не хотят, чтобы люди находились в очередях", – утверждает спикер Черновицкого пограничного отряда Сергей Бровко.

Похожие очереди сейчас практически у всех пограничных пунктов пропуска. Фирмы-перевозчики должны до конца года использовать предоставленные лицензии и доставить товар зарубежным заказчикам. Поэтому, прогнозируют пограничники, усиленно придется работать еще и в декабре.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, как многокилометровая очередь образовалась на границе Украины со Словакией.

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Также мы писали о том, что на границе с Румынией украинским пограничникам пришлось останавливать контрабандистов выстрелами.

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Румыния пограничники граница дальнобойщики водители очередь границы фуры пункт пропуска

Источник: Сегодня

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