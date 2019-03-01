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На границе с Румынией снова гремела стрельба

Сегодня, 14:06

Пограничники остановили крупнную партию контрабанды сигарет

Фото: ГПСУ
На границе с Румынией снова гремела стрельба //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/91f/eee/5c791feee57f7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/91f/eee/5c791feee57f7.jpg Запад Пограничники остановили крупнную партию контрабанды сигарет

Пограничники Черновицкого отряда со стрельбой предотвратили перемещение сигарет в Румынию.

Пограничный наряд от отдела "Красноильск" заметил как группа лиц с пакетами направлялась в сторону украинского-румынской границы. Последние, увидев правоохранителей, прибегли к бегству и покинули товар, который переносили. Об этом сообщают в  ГПС.

Чтобы задержать правонарушителей пограничники применили стрельбу в воздух. В результате им удалось задержать одного человека и  39 ящиков, где было  почти 20 тысяч пачек сигарет.

Сейчас продолжаются мероприятия по установлению всех причастных к противоправной деятельности лиц.

Напомним, недавно произошло нападение группы из 20 человек на пограничников в Черновицкой области.

Ранее стало известно, что Украина уже стала лидером по контрабанде сигарет в Европу. За год из Украины в ЕС попало 5,8 млрд сигарет.

Мы также писали, что на Закарпатье в ходе обысков в одном из вагонов грузового поезда в железнодорожном пункте пропуска "Саловка" в ноябребыла обнаружена крупнейшая партия контрабандных сигарет.

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Тег сигареты, граница, контрабанда, Буковина Черновцы

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