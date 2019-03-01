На границе с Румынией снова гремела стрельба
Пограничники остановили крупнную партию контрабанды сигарет
Пограничники Черновицкого отряда со стрельбой предотвратили перемещение сигарет в Румынию.
Пограничный наряд от отдела "Красноильск" заметил как группа лиц с пакетами направлялась в сторону украинского-румынской границы. Последние, увидев правоохранителей, прибегли к бегству и покинули товар, который переносили. Об этом сообщают в ГПС.
Чтобы задержать правонарушителей пограничники применили стрельбу в воздух. В результате им удалось задержать одного человека и 39 ящиков, где было почти 20 тысяч пачек сигарет.
Сейчас продолжаются мероприятия по установлению всех причастных к противоправной деятельности лиц.
Напомним, недавно произошло нападение группы из 20 человек на пограничников в Черновицкой области.
Ранее стало известно, что Украина уже стала лидером по контрабанде сигарет в Европу. За год из Украины в ЕС попало 5,8 млрд сигарет.
Мы также писали, что на Закарпатье в ходе обысков в одном из вагонов грузового поезда в железнодорожном пункте пропуска "Саловка" в ноябребыла обнаружена крупнейшая партия контрабандных сигарет.
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