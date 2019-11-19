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На границе с Румынией в фуре нашли 70 мешков с сигаретами: осмотр еще не закончен, видео

19 ноября, 15:15

В каждом мешке находиться 50-60 блоков сигарет

/ Фото: ГПСУ

В Черновицкой области на пункте пропуска "Порубное" пограничники обнаружили большую партию контрабандных сигарет. Товар правоохранители нашли в фуре среди груза деревянного угля из твердых пород деревьев. Пока разгрузили больше половины грузовика, среди них нашли 70 мешков с табачными изделиями. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Известно, что перевезти товар через границу хотел украинец.

"Согласно документам, грузовик Volvo с товаром "уголь древесный из твердых пород дерева" было отправлено из Житомирской области. Конечный адрес получателя отмечалась Румыния. Сама же фирма-перевозчик, выполняла работу по перевозке из Черновицкой области", – говорится в сообщении.

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В результате осмотра более половины грузовика правоохранители нашли 70 мешков, в каждом из которых находилось 50-60 блоков сигарет. Товар с украинскими акцизными марками. Приблизительная стоимость и количество выявленных сигарет еще устанавливается.

Напомним, ранее на Закарпатье нашли партию сигарет под днищем поезда . Товар изобретательные преступники пытались провезти в Венгрию.

Также сообщалось, что недавно в Мукачево Закарпатской области изъяли крупнейшую партию контрабандных сигарет в истории Украины . Стоимость найденного товара составляет 70 млн грн. Кроме этого, выявлено 13 грузовых автомобилей, которые перемещали подакцизную продукцию.

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