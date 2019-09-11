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На границе с Румынией задержали мотодельтаплан, набитый сигаретами

11 сентября, 11:54

Задержаны двое украинцев

На Буковине, в Новоселицком районе, сегодня ночью обнаружили летательный аппарат. А пограничники задержали четырех украинцев, которые, в 30 км от границы, готовили мотодельтаплан к взлету.

Кроме того, недалеко от места задержания находился автомобиль "ВАЗ", канистры с горючим, GPS-навигатор с заданным маршрутом полета и шесть ящиков сигарет, которые правонарушители собирались доставить в соседнюю Румынию.

"По данному факту проинформированы соответствующие правоохранительные органы. Сейчас выясняются все обстоятельств правонарушения, на месте происшествия проводят следственные действия", – сообщают в Госпогранслужбе.

Напомним, недавно в Мукачево Закарпатской области изъяли крупнейшую партию контрабандных сигарет в истории Украины . Стоимость найденного товара составляет 70 млн грн. Кроме этого, выявлено 13 грузовых автомобилей, которые перемещали подакцизную продукцию.

А в Черновицкой области на границе с Румынией пограничники обнаружили табачную контрабанду стоимостью более 6 млн гривен – одну из крупнейших за последние пять лет.

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сигареты контрабанда буковина летательный аппарат

Источник: Сегодня

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