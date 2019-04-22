На границе с Румынией задержали восьмерых нелегалов
Местный житель пытался подзаработать на перевозке мигрантов
В Черновицкой области в ночь на 22 апреля пограничники задержали восьмерых нелегалов. Их в своей машине вез местный житель из села Бояны, что за 30 километров от границы с Румынией.
Все иностранцы – мужчины в возрасте до 30 лет, ни один из них не имел документов. Предполагается, что трое из них – несовершеннолетние. Мужчине, который перевозил нелегалов, грозит штраф.
"В основном, незаконные мигранты территорию Украины используют как перевалочную базу: находясь в приграничье, они собираются небольшими группами и потом незаконно пересекают государственную границу вне пунктов пропуска", – объяснил Сергей Бровко, спикер Черновицкого пограничного отряда.
Напомним, не так давно на одном из рынков в Одессе правоохранители обнаружили 15 иностранцев, которые находились на территории нашей страны незаконно. Всех нарушителей из Грузии, Таджикистана, Афганистана, Кыргызстана и Узбекистана привлекли к административной ответственности.
Ранее мы писали, что во Львовской области на контрольно-пропускном пункте "Смельница" пограничники задержали семерых нелегальных мигрантов из Монголии.
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