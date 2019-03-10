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На границе с Венгрией пограничники перехватили курьера с 30 кг героина: опубликованы фото

Сегодня, 12:12

Опасное вещество было спрятано в тайнике под задним сидением

Крупная партия героина была спрятана в тайнике под задним сидением
Крупная партия героина была спрятана в тайнике под задним сидением. Фото: ГПСУ
На границе с Венгрией пограничники перехватили курьера с 30 кг героина: опубликованы фото //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/4e0/eea/5c84e0eea554d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/4e0/eea/5c84e0eea554d.jpg Запад Опасное вещество было спрятано в тайнике под задним сидением

На границе с Венгрией во время осмотра автомобиля в пункте пропуска "Лужанка" в тайнике под задним сидением машины было обнаружено более 30 килограммов тяжелого наркотика – героина.

Как сообщили в Государственной пограничной службе, опасное вещество было спрятано в автомобиле 35-летнего гражданина Турции.

"Во время осмотра в салоне автомобиля под задним сидением пограничники обнаружили тайник, который был заполнен брикетами, похожими, по характерным признакам, на упаковки тяжелого наркотика. Транспортное средство сразу же заблокировали, а иностранца задержали", – говорится в сообщении.

Позже стало известно, что пограничники, вместе с таможенниками и сотрудниками Службы безопасности Украины подсчитали – наркокурьер транспортировал 30 кг 750 г белого порошка. Назначено проведение соответствующей экспертизы.

Напомним, недавно в Днепре задержали членов преступной группы, которые продавали наркотики и сбывали боеприпасы. Ежемесячно они зарабатывали до трех миллионов гривен.

Также в Днепре наркодилер напал на копов. Во время поверхностной проверки инспекторы обнаружили несколько зип-пакетов с веществом, похожим на наркотическое.

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Тег Венгрия, пограничники, наркотики, наркокурьер, граница, героин

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