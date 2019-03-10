На границе с Венгрией пограничники перехватили курьера с 30 кг героина: опубликованы фото

Опасное вещество было спрятано в тайнике под задним сидением

Крупная партия героина была спрятана в тайнике под задним сидением. Фото: ГПСУ

На границе с Венгрией пограничники перехватили курьера с 30 кг героина: опубликованы фото //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/4e0/eea/5c84e0eea554d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/4e0/eea/5c84e0eea554d.jpg 2019-03-10T12:12:12+02:00 Запад Опасное вещество было спрятано в тайнике под задним сидением

На границе с Венгрией во время осмотра автомобиля в пункте пропуска "Лужанка" в тайнике под задним сидением машины было обнаружено более 30 килограммов тяжелого наркотика – героина.

Как сообщили в Государственной пограничной службе, опасное вещество было спрятано в автомобиле 35-летнего гражданина Турции.

"Во время осмотра в салоне автомобиля под задним сидением пограничники обнаружили тайник, который был заполнен брикетами, похожими, по характерным признакам, на упаковки тяжелого наркотика. Транспортное средство сразу же заблокировали, а иностранца задержали", – говорится в сообщении.







Позже стало известно, что пограничники, вместе с таможенниками и сотрудниками Службы безопасности Украины подсчитали – наркокурьер транспортировал 30 кг 750 г белого порошка. Назначено проведение соответствующей экспертизы.

Напомним, недавно в Днепре задержали членов преступной группы, которые продавали наркотики и сбывали боеприпасы. Ежемесячно они зарабатывали до трех миллионов гривен.

Также в Днепре наркодилер напал на копов. Во время поверхностной проверки инспекторы обнаружили несколько зип-пакетов с веществом, похожим на наркотическое.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " На границе с Венгрией пограничники перехватили курьера с 30 кг героина: опубликованы фото". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.