На границе с Венгрией задержали древнеримские монеты, которым около 2000 лет

Пограничники Чопского отряда, совместно с таможенниками, пресекли вывоз за границу старинных монет.

"В пункте пропуска "Тиса", что на границе с Венгрией, в ходе дополнительного осмотра микроавтобуса Меrcedes украинской регистрации пограничники обнаружили 10 серебряных монет времен Римской Империи, которым около 2000 лет", – сообщает Госпогранслужба.

Пакет с серебряными динариями работники пункта пропуска обнаружили среди посылок, перевозили в Италию. Стоимость такой находки определять эксперты.

Ранее в Харьковской области украинец пытался вывезти в Россию старинные монеты. Монеты 1841, 1873, 1910, 1915 годов выпуска нарушитель пытался провезти в портсигаре.

Также мы писали, что итоги работы таможни в июне-июле свидетельствуют о том, что борьба с контрабандой в Украине дает ощутимые результаты. За июль в госбюджет поступило более 29,7 млрд грн. Это на 3,7 млрд грн больше, если сравнивать с июлем 2017 года.

Кроме этого, сообщалось, что план действий, направленных на эффективную борьбу с контрабандой и теневыми схемами на таможне, разработали в Кабмине совместно с представителями правоохранительных ведомств