На границе со Словакией скопилось две сотни фур: что случилось

Перед пунктом пропуска "Ужгород – Вишне Немецкое" на украинско-словацкой границе наблюдается значительное скопление крупногабаритного транспорта в направлении "выезд из Украины". Об этом сообщила Закарпатская таможня Гостаможслужбы в Facebook.
"По состоянию на 07.09.2020 очередь на объездной дороге г. Ужгорода составляла почти 200 грузовиков", – говорится в сообщении.
По словам украинских таможенников, такая ситуация возникла из-за того, что вышла из строя стационарная сканирующая система таможенных органов Словакии, а согласно действующей технологии таможенного оформления, все транспортные средства, следующие на территорию Словакии с грузом, подлежат обязательному сканированию на их стороне.
"В настоящее время, в пункте пропуска таможенными органами Словакии используется мобильная сканирующая установка, которая имеет очень малую пропускную способность", - говорится в сообщении.
В Гостаможслужбе также отметили, что подобная ситуация продолжается с 29 августа, а когда будет завершен ремонт стационарной системы, неизвестно.
Закарпатская таможня просит словацкую решить проблему в кратчайшие сроки, поскольку с каждым днем перед пунктом пропуска с украинской стороны скапливается все больше грузовиков.
Напомним, в июне президент Владимир Зеленский во время визита в Херсонскую область рассказал, как решают проблему разрушения дорог крупногабаритным транспортом. По его словам, законодательство не позволяет задержать нарушителя в случае обнаружения перегруженного автомобиля, и он после наложения штрафа продолжает движение и дальше разрушает дороги.
Мы также сообщали, что в знак протеста против ограниченного количества разрешений на перевозки дальнобойщики заполонили фурами дорогу к румынской границе.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк