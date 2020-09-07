На границе со Словакией скопилось две сотни фур: что случилось

Проблема с очередями на словацком пункте пропуска сохраняется с конца августа

Перед пунктом пропуска "Ужгород – Вишне Немецкое" на украинско-словацкой границе наблюдается значительное скопление крупногабаритного транспорта в направлении "выезд из Украины". Об этом сообщила Закарпатская таможня Гостаможслужбы в Facebook.

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"По состоянию на 07.09.2020 очередь на объездной дороге г. Ужгорода составляла почти 200 грузовиков", – говорится в сообщении.

По словам украинских таможенников, такая ситуация возникла из-за того, что вышла из строя стационарная сканирующая система таможенных органов Словакии, а согласно действующей технологии таможенного оформления, все транспортные средства, следующие на территорию Словакии с грузом, подлежат обязательному сканированию на их стороне.

"В настоящее время, в пункте пропуска таможенными органами Словакии используется мобильная сканирующая установка, которая имеет очень малую пропускную способность", - говорится в сообщении.

В Гостаможслужбе также отметили, что подобная ситуация продолжается с 29 августа, а когда будет завершен ремонт стационарной системы, неизвестно.

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Закарпатская таможня просит словацкую решить проблему в кратчайшие сроки, поскольку с каждым днем ​перед пунктом пропуска с украинской стороны ​скапливается все больше грузовиков.

Напомним, в июне президент Владимир Зеленский во время визита в Херсонскую область рассказал, как решают проблему разрушения дорог крупногабаритным транспортом. По его словам, законодательство не позволяет задержать нарушителя в случае обнаружения перегруженного автомобиля, и он после наложения штрафа продолжает движение и дальше разрушает дороги.

Мы также сообщали, что в знак протеста против ограниченного количества разрешений на перевозки дальнобойщики заполонили фурами дорогу к румынской границе.

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